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          Товары по акции

          Офисные диваны в Россоши оптом

          от 6 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Россоши и Воронежской области

          Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          8 890 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван классический
          Настоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Бостон
          Настоящее фото товара Диван Хельсинки, система модулей, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Хельсинки, система модулей
          Настоящее фото товара Диван Тиффани, модульная система, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Тиффани, модульная система
          Настоящее фото товара Диван офисный Прометей, произведённого компанией ChiedoCover
          15 140 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван офисный Прометей
          Настоящее фото товара Диван офисный Марс, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван офисный Марс
          Настоящее фото товара Диван офисный Дейл, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван офисный Дейл
          Настоящее фото товара Диван офисный Диез, произведённого компанией ChiedoCover
          15 040 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван офисный Диез
          Настоящее фото товара Диван офисный Дивин, произведённого компанией ChiedoCover
          15 640 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван офисный Дивин
          Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 440 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван офисный Тирон 160
          Настоящее фото товара Диван офисный Савонна, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 650 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван офисный Савонна
          Настоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
          11 140 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван офисный Царица Востока
          Настоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 750 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван офисный Мишель
          Настоящее фото товара Диван Business двухместный с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Business двухместный с подлокотниками
          Настоящее фото товара Диван Business трехместный с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          14 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Business трехместный с подлокотниками
          Настоящее фото товара Диван лофт Cenacula, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Cenacula
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          Офисные диваны: функциональность и привлекательность

          Работа в офисе имеет несколько важных аспектов, при мебельном оснащении такого помещения руководителями просчитываются различные детали. Следует отметить, что в офисе необходимо создать не только комфортные условия для работы своих сотрудников, но также продумать зону отдыха и помещение для ожидания, куда будут приходить Ваши гости, а также потенциальные покупатели и деловые партнеры. Замечательным вариантом мебельного оснащения станут современные офисные диваны.

          Правила выбора офисных диванов

          Одним из основных правил по мебельному оснащению является выбор в соответствии основ корпоративной стилистики. Руководствуясь данным правилом важно помнить, что помимо стилистики хорошие офисные диваны должны сочетать в себе несколько характеристик. Установка таких моделей в зоне ожидания или ресепшена подразумевает большие нагрузки на мебель, поэтому одной из основных качеств является надежность конструкции и большой срок службы. Следовательно, необходимо отдавать предпочтение более практичным материалам, чтобы в случае загрязнения или пыли таким изделиям можно было вернуть первоначальный внешний вид.

          Особенности кожаных офисных диванов

          Кожаные офисные диваны являются одним из самых классических вариантов, пожалуй, лучшим по эстетической привлекательности и созданию роскошной и дорогой обстановки в помещении. Поговорим о положительных сторонах таких моделей. Скажем сразу, что хороший кожаный офисный диван станет самым долговечным, это объясняется специальной технологией производства, поэтому для них не потребуется чехлов, они на протяжении всего пользования будут иметь товарный внешний вид и станут удачным вложением в мебельное оснащение. Кроме того, выделим еще ряд преимуществ:

          • микробиологическая (такие диваны не скапливают грязь, а также пыль и другие вредные микроорганизмы)
          • приятные тактильные качества (такая мебель на ощупь гладкая и мягкая, одно удовольствие разместиться на таком диване)

          Помимо того, пятна и грязь убираются простой салфеткой из микрофибры, так что такие изделия станут практичным офисным диваном.

          Где можно разместить офисные диваны?

          Исходя из предназначения и цели современные офисные диваны можно также использовать для зонирования помещения. Итак, их можно успешно разместить в зале ожидания, в рабочих помещениях офиса, в приемной директора, перед зоной ресепшена и в холле, в переговорной, а также в непосредственно комнате отдыха для сотрудников и в коридорах между кабинетами.

          Таким образом, хорошие офисные диваны, где бы они не располагались всегда станут местом притяжения как сотрудников Вашей компании, так гостей и других посетителей. Они расширят возможности простого офисного помещения.

          Где купить офисные диваны в Россоши?

          Наша компания имеет широкий ассортимент продукции, основной деятельность является производство и реализация банкетной мебели. Наш отдел технического контроля следит за изготовлением каждого этапа производства, поэтому продукция имеет такое высокое качество. Оцените по достоинству выбранный Вами товар из нашего каталога и сделайте хороший вклад в Ваш бизнес.

          Купить универсальные офисные столы в Россоши можно на нашем сайте. Оставьте заявку и наши менеджеры помогут сделать правильный выбор мебели.

          Почему офисные диваны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Россошь и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Россоши ?

            Доставка товара по Россоши осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Россоши ?

            Стоимость доставки по Россоши рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Россоши осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Россоши телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Россоши при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Россоши с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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