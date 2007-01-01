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          Товары по акции

          Офисные стулья в Арзамасе оптом

          от 4 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Арзамасу и Нижегородской области

          Настоящее фото товара Кресло Джем, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Джем
          Настоящее фото товара Кресло Ева, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Ева
          Настоящее фото товара Кресло Комфи, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Комфи
          Настоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Марго
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Unit, черное, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          6 990 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло офисное TopChairs Unit, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Studio, черное, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          7 990 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло офисное TopChairs Studio, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Studio, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          7 990 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло офисное TopChairs Studio, коричневое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Blocks, черное, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Blocks, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Blocks, серое, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Blocks, серое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Blocks, красное, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло офисное TopChairs Blocks, красное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Balance, черное, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло офисное TopChairs Balance, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Balance, синее, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Balance, синее
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Balance, красное, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Balance, красное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Harmony, черное, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло офисное TopChairs Harmony, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit, черное, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          5 490 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Benefit, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Junior, черное, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          4 990 ₽5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Junior, черное
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          Правильный выбор офисных стульев – залог успешной работы

          Сидячий образ жизни офисного работника не остается бесследным. Малоподвижность и не удобная мебель создают огромный ущерб здоровью. Однако можно избежать больших проблем грамотно организовав рабочее место. Специалисты утверждают, что правильно подобранная мебель избавит от многих проблем и повысит производительность работы.

          Стулья – важная часть организации рабочего места. Руководители офисов знают, что от удобного стула зависит эффективность работы сотрудника, поэтому стараются ответственно подойти к выбору офисной мебели. Хороший удобный стул позволяет забыть о неудобствах и работать более продуктивно.

          Офисные стулья не похожи на другие, поэтому должны соответствовать некоторым требованиям:

          • Высокая прочность материалов, крепления и поворотного механизма при наличии. Хорошая конструкция способна прослужить долгие годы эксплуатации.
          • Мебель, изготовленная из качественных материалов каркаса, обивки и наполнителя, служит намного дольше.
          • Конфигурация должна поддерживать правильное положение рабочей позы, а также позволять принимать несколько поз. Правильный рабочий стул предотвращает преждевременное утомление, хронические заболевания спины шеи, а также головные боли.
          • Само сидение и спинка должны быть полумягкими. Поверхность стоит выбирать не скользящей и легкой в уходе.
          • Дизайн стула должен соответствовать дизайну интерьера офиса.

          Где купить офисные стулья в Арзамасе?

          ChiedoCover — это компания-производитель мебели и текстильных аксессуаров для офисов и сферы HoReCa. Благодаря собственному производству цены на стулья и кресла для офисов ниже средних. В каталоге представлен большой выбор офисных стульев:

          • Классические стулья.
          • Стулья на колесиках.
          • Регулируемые по высоте.
          • На поворотном механизме.
          • С подлокотниками.
          • На металлокаркасе, хромированные модели, из пластика hpl.
          • Варианты обивок – износостойкая ткань либо кожзам (в ассортименте более 400 расцветок).

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Более 10 лет на рынке.
          • Высокое качество товаров.
          • Низкие цены без переплат.
          • Индивидуальный подход к каждому покупателю.
          • Для постоянных клиентов скидки или специальные предложения.

          Мы предлагаем купить мебель для офиса в городе Арзамас по лучшему соотношению цены и качества. Наша мебель отвечает качеству и требованиям государственных норм (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

          Почему офисные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Арзамас и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Арзамасу ?

            Доставка товара по Арзамасу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Арзамасу ?

            Стоимость доставки по Арзамасу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Арзамасу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Арзамасу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Арзамасе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Арзамасу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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