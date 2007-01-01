Офисные стулья в Пятигорске оптом

от 2 790 ₽

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Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-20, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло для офиса МГ-20, коричневый
Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-28 хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло для офиса МГ-28 хром
Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-29 PL, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло для офиса МГ-29 PL
Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-22 PL хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло для офиса МГ-22 PL хром
Настоящее фото товара Офисное кресло BONN C LX, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
5
Офисное кресло BONN C LX
Настоящее фото товара Стул Самба, голубой, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover-18%
2 790 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Самба, голубой, каркас - шампань
Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover-18%
2 790 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево
Настоящее фото товара Стул К-11, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул К-11, черный
Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11
Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11
Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11
Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695SL спинка сетка синий TW-05 сиденье черный TW-11 крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Бюрократ CH-695SL спинка сетка синий TW-05 сиденье черный TW-11 крестовина хром
Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Racer Premium черное, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло спортивное TopChairs Racer Premium черное
Настоящее фото товара Стул Самба, капучино, произведённого компанией ChiedoCover-18%
2 790 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Самба, капучино
Настоящее фото товара Стул офисный Simona розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул офисный Simona розовый
Настоящее фото товара Стул офисный Simona серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул офисный Simona серый
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Правильный выбор офисных стульев – залог успешной работы

Сидячий образ жизни офисного работника не остается бесследным. Малоподвижность и не удобная мебель создают огромный ущерб здоровью. Однако можно избежать больших проблем грамотно организовав рабочее место. Специалисты утверждают, что правильно подобранная мебель избавит от многих проблем и повысит производительность работы.

Стулья – важная часть организации рабочего места. Руководители офисов знают, что от удобного стула зависит эффективность работы сотрудника, поэтому стараются ответственно подойти к выбору офисной мебели. Хороший удобный стул позволяет забыть о неудобствах и работать более продуктивно.

Офисные стулья не похожи на другие, поэтому должны соответствовать некоторым требованиям:

  • Высокая прочность материалов, крепления и поворотного механизма при наличии. Хорошая конструкция способна прослужить долгие годы эксплуатации.
  • Мебель, изготовленная из качественных материалов каркаса, обивки и наполнителя, служит намного дольше.
  • Конфигурация должна поддерживать правильное положение рабочей позы, а также позволять принимать несколько поз. Правильный рабочий стул предотвращает преждевременное утомление, хронические заболевания спины шеи, а также головные боли.
  • Само сидение и спинка должны быть полумягкими. Поверхность стоит выбирать не скользящей и легкой в уходе.
  • Дизайн стула должен соответствовать дизайну интерьера офиса.

Где купить офисные стулья в Пятигорске?

ChiedoCover — это компания-производитель мебели и текстильных аксессуаров для офисов и сферы HoReCa. Благодаря собственному производству цены на стулья и кресла для офисов ниже средних. В каталоге представлен большой выбор офисных стульев:

  • Классические стулья.
  • Стулья на колесиках.
  • Регулируемые по высоте.
  • На поворотном механизме.
  • С подлокотниками.
  • На металлокаркасе, хромированные модели, из пластика hpl.
  • Варианты обивок – износостойкая ткань либо кожзам (в ассортименте более 400 расцветок).

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Более 10 лет на рынке.
  • Высокое качество товаров.
  • Низкие цены без переплат.
  • Индивидуальный подход к каждому покупателю.
  • Для постоянных клиентов скидки или специальные предложения.

Мы предлагаем купить мебель для офиса в городе Пятигорск по лучшему соотношению цены и качества. Наша мебель отвечает качеству и требованиям государственных норм (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Почему офисные стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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