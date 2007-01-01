Сегодня в Московской области набирает популярность и становится предельно актуальным Лофт стиль. Этот стиль пришел в нашу страну из США. В буквальном переводе с английского лофт означает «чердак». Комфорт, свобода и простота в мебельном оформлении — это основные черты такого стиля.
Для реализации свежего и смелого стиля Лофт станет использование опоры для столов «V»– образной и «П»— образной формы. Если добавить к таким столам широкое, светлое пространство, которое не отграничено перегородками или стенами, а также дополнить современной техникой и аксессуарами, то в наших руках окажется Лофт стиль практически в чистом виде. Кафе или рестораны в Лофт стиле позволяют не только подчеркивать свою уникальность и исключительность, но и экономить денежные средства. Так, владельцы кафе или рестораторы обращают внимания на далеко не новые помещения. В старых заброшенных зданиях, а также складских помещениях и не работающих фабриках все чаще можно встретить именно такие заведения. Опоры для столов Лофт добавят характерный открытый и независимый стиль.
Материалом изготовления является матовый хром. Достоинствами его являются: независимость от перепада температур, стойкость от воздействие химических средств, а также великолепные антикоррозийные показатели и длительный срок эксплуатации без потери первоначального внешнего вида.
Еще одной особенностью опоры для столов является обновления старых столов. Если Вы планируете обновить столы в своем кафе или ресторане, либо создать новый образ и задать другой стиль, тогда использование новых опор — удачное решение, которое еще и сэкономит бюджет вашего бизнеса.
Предприятие ChiedoCover реализует производство и продажу текстиля, сверх надежной и качественной мебели в сфере HoReCa. Постоянные клиенты, множество положительных отзывов и непререкаемый авторитет — это базовые принципы нашей компании. Основываясь на потребностях и отзывов клиентов, мы разработали различные виды и формы товаров. Индивидуальные решения для наших клиентов — это залог взаимной продуктивной работы.
Купить опоры для столов в Клине Вы можете на нашем официальном сайте. В нашем каталоге всегда широкий ассортимент продукции, наличие аксессуаров, а также дополнительного оборудования в планировании и обустройстве ресторана, кафе или гостиницы станет большим подспорьем в решении задач Вашего бизнеса.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Клину осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Клину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Клину осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Клину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня