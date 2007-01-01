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              Опоры для столов в Выборге оптом

              от 490 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Выборгу и Ленинградской области

              Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
              590 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см
              Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
              790 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 71 см
              Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 85 см, произведённого компанией ChiedoCover
              1 690 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 85 см
              Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
              1 090 ₽
              Оптовая цена
              5
              Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см
              Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см, произведённого компанией ChiedoCover
              1 090 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см
              Настоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
              690 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Ножка шпилька тройная усиленная 30 см
              Настоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
              1 590 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Ножка шпилька тройная усиленная 50 см
              Настоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
              1 790 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Массивная ножка для стола Бигмама 71 см
              Настоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
              2 090 ₽
              Оптовая цена
              5
              Массивная ножка для стола Бигмама 110 см
              Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см, произведённого компанией ChiedoCover
              1 490 ₽
              Оптовая цена
              5
              Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см
              Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 25 см, произведённого компанией ChiedoCover
              490 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Ножка шпилька для стола лофт черная 25 см
              Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
              490 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Ножка шпилька для стола лофт черная 40 см
              Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
              490 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Ножка шпилька для стола лофт черная 50 см
              Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
              490 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Ножка шпилька для стола лофт черная 71 см
              Настоящее фото товара Ножка для журнального стола Лофт черная 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
              490 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Ножка для журнального стола Лофт черная 40 см
              Настоящее фото товара Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
              590 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см
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              Опоры для столов — возможность видоизменять и создавать индивидуальный образ интерьера

              Сегодня в Ленинградской области набирает популярность и становится предельно актуальным Лофт стиль. Этот стиль пришел в нашу страну из США. В буквальном переводе с английского лофт означает «чердак». Комфорт, свобода и простота в мебельном оформлении — это основные черты такого стиля.

              Для реализации свежего и смелого стиля Лофт станет использование опоры для столов «V»– образной и «П»— образной формы. Если добавить к таким столам широкое, светлое пространство, которое не отграничено перегородками или стенами, а также дополнить современной техникой и аксессуарами, то в наших руках окажется Лофт стиль практически в чистом виде. Кафе или рестораны в Лофт стиле позволяют не только подчеркивать свою уникальность и исключительность, но и экономить денежные средства. Так, владельцы кафе или рестораторы обращают внимания на далеко не новые помещения. В старых заброшенных зданиях, а также складских помещениях и не работающих фабриках все чаще можно встретить именно такие заведения. Опоры для столов Лофт добавят характерный открытый и независимый стиль.

              Материалом изготовления является матовый хром. Достоинствами его являются: независимость от перепада температур, стойкость от воздействие химических средств, а также великолепные антикоррозийные показатели и длительный срок эксплуатации без потери первоначального внешнего вида.

              Еще одной особенностью опоры для столов является обновления старых столов. Если Вы планируете обновить столы в своем кафе или ресторане, либо создать новый образ и задать другой стиль, тогда использование новых опор — удачное решение, которое еще и сэкономит бюджет вашего бизнеса.

              Где купить опоры для столов в Ленинградской области?

              Предприятие ChiedoCover реализует производство и продажу текстиля, сверх надежной и качественной мебели в сфере HoReCa. Постоянные клиенты, множество положительных отзывов и непререкаемый авторитет — это базовые принципы нашей компании. Основываясь на потребностях и отзывов клиентов, мы разработали различные виды и формы товаров. Индивидуальные решения для наших клиентов — это залог взаимной продуктивной работы.

              Купить опоры для столов в Выборге Вы можете на нашем официальном сайте. В нашем каталоге всегда широкий ассортимент продукции, наличие аксессуаров, а также дополнительного оборудования в планировании и обустройстве ресторана, кафе или гостиницы станет большим подспорьем в решении задач Вашего бизнеса.

              Почему опоры для столов покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Выборг и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Выборгу ?

                Доставка товара по Выборгу осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Выборгу ?

                Стоимость доставки по Выборгу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Выборгу осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Выборгу телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Выборге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Выборгу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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