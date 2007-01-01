Основание для кроватей в Наро-Фоминске оптом

от 6 690 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Наро-Фоминску и Московской области

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Основание для кровати Box Spring Hotel
Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Основание для кровати Box Spring Rest
Смотреть все

Основание для кроватей — залог качественной мебели

Для того, чтобы Ваша мебель служила долго необходимо тщательно подготовиться к выбору материала изготовления. Как выбрать в Наро-Фоминске хорошее основание для кроватей? Качественные, крепкие, а также надежные и износостойкие материалы — это залог долговечности изделия. Для интересного формирования мебельного оснащения дома правильно выбирать универсальные модели — они идеально подходят практически для любого стиля: как классики, так и самых популярных направлений. В данной статье рассмотрим самые популярные материалы, использующиеся для производства различных оснований для кроватей.

Металлические основание для кроватей — прекрасный вариант для любого дома

В большом многообразии материалов хорошим решением станут изделия из металла. Это наиболее популярный и востребованный вариант, в качестве металла используется сталь. Данный материал обладает целым рядом преимуществ:

  • высокая прочность и надежность (это один из самых крепких материалов)
  • повышенная износостойкость (такие модели не боятся различных внешних и внутренних воздействий, они рассчитаны на повседневное пользование)
  • гипоаллергенность (данные изделия не вызывают аллергических реакций)
  • широкий ассортимент (сегодня можно выбрать практически любой фасон и цвет основания для кровати. В нашем каталоге продукции представлены самые различные варианты изделий — это позволяет выбрать идеальный вариант для Вашего дома)
  • максимальная устойчивость (такие модели могут выдерживать большие и интенсивные нагрузки.

Таким образом, металлическое основание для кровати — отличный вариант для каждого дома, за счет универсальности данные модели можно успешно сочетать практически с любым стилем в доме. Кроме того, это очень практичные изделия, учитывая каждодневное пользование необходимо отдавать предпочтение моделям, которые довольно легко приводятся в порядок. Чаще всего для того, чтобы привести в порядок подобные изделия требуется буквально несколько минут и влажная салфетка из микрофибры.

Деревянные основание для кроватей — экологичность и надежность

Еще одним из хороших вариантом для основания для кроватей является массив дерева. Данные модели надежны и прочны в эксплуатации, за счет высоких технических характеристик они могут использоваться много лет, при этом не требуют дополнительных усилий по уходу и обслуживанию. К основным преимуществам деревянных оснований для кроватей являются безопасность и высокое качество. Кроме того, такие модели обладают привлекательным эстетическим внешним видом — они станут настоящим украшением абсолютно любого интерьера. Они не истираются со временем, а легкие потертости придают дереву шарма и добавляют ценности. В тоже время эти изделия гипоаллергенны и не источают никаких неприятных запахов, что положительно сказывается на комфорте. Массив дерева оказывает благоприятное воздействие на организм человека, таким образом, деревянные основания для кроватей можно использовать в детских комнатах и в домах, где проживают дети. Подобные модели отлично смотрятся в стиле лофт и других стилистических направлениях. Массив дерева актуален уже на протяжении многих десятков лет. И сегодня данные изделия являются очень востребованными и популярными.

Своевременный уход и бережное отношение поспособствуют более длительному эксплуатационному сроку. Таким образом, деревянные основания для кроватей — как раз именно то, что нужно, если Вы планируете покупку кроватей.

Где купить основание для кроватей в Наро-Фоминске?

Наша компания считается изготовителем мягких стульев, деревянных и стульев на металлокаркасе, а также столов и другой мебели. Если Вам требуется провести мебельное оснащение ресторана, кафе и других помещений, то Вы обратились по адресу. У нас Вы найдете более 10000 наименований товаров. ChiedoCover – динамично-развивающаяся компания, которая ставит перед собой высокие цели и достигает их. Мы не боимся экспериментировать, наши дизайнеры предлагают смелые решения для современного интерьера, наши модели приятно Вас удивят и не оставят равнодушным.

Мы обновили оборудование, сегодня наша мебель производится на дорогостоящем, инновационном оборудовании — это позволяет принимать оптовые заказы и сводить к минимуму брак продукции.

Купить основание для кроватей можно у нас на сайте, сделайте свой выбор и ожидайте звонка от наших профессиональных менеджеров. Они расскажут о наличии, а также сроков изготовления Вашего заказа и доставке. Мы доставляет мебель в любой регион России и стран СНГ. Мебель от ChiedoCover – комфорт, надежность, а также удобство и высокая эстетика.

Почему основание для кроватей покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Наро-Фоминск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Наро-Фоминску ?

    Доставка товара по Наро-Фоминску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Наро-Фоминску ?

    Стоимость доставки по Наро-Фоминску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Наро-Фоминску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Наро-Фоминску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Наро-Фоминске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Наро-Фоминску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют