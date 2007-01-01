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Для того, чтобы Ваша мебель служила долго необходимо тщательно подготовиться к выбору материала изготовления. Как выбрать в Новом Уренгое хорошее основание для кроватей? Качественные, крепкие, а также надежные и износостойкие материалы — это залог долговечности изделия. Для интересного формирования мебельного оснащения дома правильно выбирать универсальные модели — они идеально подходят практически для любого стиля: как классики, так и самых популярных направлений. В данной статье рассмотрим самые популярные материалы, использующиеся для производства различных оснований для кроватей.
В большом многообразии материалов хорошим решением станут изделия из металла. Это наиболее популярный и востребованный вариант, в качестве металла используется сталь. Данный материал обладает целым рядом преимуществ:
Таким образом, металлическое основание для кровати — отличный вариант для каждого дома, за счет универсальности данные модели можно успешно сочетать практически с любым стилем в доме. Кроме того, это очень практичные изделия, учитывая каждодневное пользование необходимо отдавать предпочтение моделям, которые довольно легко приводятся в порядок. Чаще всего для того, чтобы привести в порядок подобные изделия требуется буквально несколько минут и влажная салфетка из микрофибры.
Еще одним из хороших вариантом для основания для кроватей является массив дерева. Данные модели надежны и прочны в эксплуатации, за счет высоких технических характеристик они могут использоваться много лет, при этом не требуют дополнительных усилий по уходу и обслуживанию. К основным преимуществам деревянных оснований для кроватей являются безопасность и высокое качество. Кроме того, такие модели обладают привлекательным эстетическим внешним видом — они станут настоящим украшением абсолютно любого интерьера. Они не истираются со временем, а легкие потертости придают дереву шарма и добавляют ценности. В тоже время эти изделия гипоаллергенны и не источают никаких неприятных запахов, что положительно сказывается на комфорте. Массив дерева оказывает благоприятное воздействие на организм человека, таким образом, деревянные основания для кроватей можно использовать в детских комнатах и в домах, где проживают дети. Подобные модели отлично смотрятся в стиле лофт и других стилистических направлениях. Массив дерева актуален уже на протяжении многих десятков лет. И сегодня данные изделия являются очень востребованными и популярными.
Своевременный уход и бережное отношение поспособствуют более длительному эксплуатационному сроку. Таким образом, деревянные основания для кроватей — как раз именно то, что нужно, если Вы планируете покупку кроватей.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Новому Уренгою осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новому Уренгою рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новому Уренгою осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новому Уренгою с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня