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          Товары по акции

          Оттоманка в Ставрополе оптом

          от 3 399 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ставрополю и Ставропольскому краю

          Настоящее фото товара Кушетка Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          58 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кушетка Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Диван-кушетка Рекамье, произведённого компанией ChiedoCover
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван-кушетка Рекамье
          Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
          3 399 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Ретро с ящиком
          Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          39 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Sofa двухместный
          Настоящее фото товара Банкетка Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
          11 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка Sofa
          Настоящее фото товара Банкетка Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка Элегия
          Настоящее фото товара Банкетка Луиза с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Банкетка Луиза с подлокотниками
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          Оттоманка — универсальная мебель в каждый дом

          Многофункциональная мебель — это настоящий подарок для интерьера любого дома. Сегодня в нашей статье речь пойдет об одном из самых необходимых элементов мебели — оттоманке. Некоторые словари приводят следующее значение этого слова:

          • мягкий диван, не имеющий спинки и пдлокотников
          • диван со спинкой, состоящий их трех съемных подушек и двух съемных локотников

          Трактовок оттаманок на самом деле достаточно много, однако все определения свидетельствуют о том, что это один из самых функциональных элементов мебели, который просто незаменим в мебельном оснащении любой комнаты, квартиры или частного дома в Ставрополе.

          Мебель оттоманка: технические характеристики и основные особенности

          Изначально данным термином назывались большие диваны, у которого вместо спинки были подушки, а подлокотники отсутствовали. Родиной оттоманки считается Турция, сам термин «оттоманский» означает «турецкий». В настоящее время придуманы и разработаны самые уникальные, эксклюзивные и невероятно стильные модели. На нашем сайте представлен широкий ассортимент моделей, позволяющий найти самый подходящий вариант. Приведем основные технические характеристики данных изделий. Корпус мебели оттоманки выполнен из массива дерева — бука. Это одним из самых благородных пород деревьев, за счет великолепной текстуры получаются неповторимые формы и детали. Так достигается экологичность и безопасность продукции.

          Угловые оттоманки

          Интересным вариантом мебельного оснащения являются угловые оттоманки. Как правило, любая мебель выбирается с учетом существующего интерьера в помещении. Угловые модели роскошно вписываются в комнату квартиры или частного дома, изящно и выгодно подчеркнут главные достоинства Вашего стиля. Максимальная комфортабельность и удобство — определяющие преимущества данных изделий. Они создают в помещении уют и, несомненно, станут любимой мебелью всех Ваших домочадцев.

          Диван с оттоманкой

          На сегодняшний день нам поступают заказы о покупке диванов с оттоманкой. Корпус таких моделей также изготовлен из дерева, так что можете быть уверенными — они не источают неприятных и токсичных запахов, рекомендованы к использованию в жилых помещениях. Все наши товары сертифицированы и полностью соответствуют необходимым требованиям безопасности. Ткань мягкой обивки оттоманки лучше выбирать износостойкую, это продлевает эксплуатационный срок изделию, а также способствует простому, нетребовательному уходу, данные модели на протяжении длительного времени сохранят свой первоначальный внешний вид.

          Где купить оттоманку в Ставрополе?

          Компания ChiedoCover успешно реализует все свои начинания, мы с 2007 года осуществляем производство и продажу мебели для самых разных сфер деятельности. На нашем сайте имеется все необходимое для комплексного мебельного оснащения любых заведений и помещений. Собственное производство позволяет дать гарантию высокого качества, а также прочной и надежной конструкции и отличной сборки. Все это обеспечивает долговечность нашей продукции.

          Купить оттоманку в Ставрополе можно на нашем официальном веб-сайте. Если Вы интересуетесь эксплуатационными характеристиками моделей, больше желаете узнать о технических особенностях, то обратитесь в отдел продаж наших менеджеров. У нас работают только профессиональные и компетентные менеджеры, Вам предоставят полную и исчерпывающую информацию относительно любой модели нашей мебели. Это поможет сделать правильный выбор.

          Почему оттоманка покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ставрополь и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ставрополю ?

            Доставка товара по Ставрополю осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ставрополю ?

            Стоимость доставки по Ставрополю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ставрополю осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ставрополю телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ставрополе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ставрополю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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