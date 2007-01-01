Многофункциональная мебель — это настоящий подарок для интерьера любого дома. Сегодня в нашей статье речь пойдет об одном из самых необходимых элементов мебели — оттоманке. Некоторые словари приводят следующее значение этого слова:
Трактовок оттаманок на самом деле достаточно много, однако все определения свидетельствуют о том, что это один из самых функциональных элементов мебели, который просто незаменим в мебельном оснащении любой комнаты, квартиры или частного дома в Ухте.
Изначально данным термином назывались большие диваны, у которого вместо спинки были подушки, а подлокотники отсутствовали. Родиной оттоманки считается Турция, сам термин «оттоманский» означает «турецкий». В настоящее время придуманы и разработаны самые уникальные, эксклюзивные и невероятно стильные модели. На нашем сайте представлен широкий ассортимент моделей, позволяющий найти самый подходящий вариант. Приведем основные технические характеристики данных изделий. Корпус мебели оттоманки выполнен из массива дерева — бука. Это одним из самых благородных пород деревьев, за счет великолепной текстуры получаются неповторимые формы и детали. Так достигается экологичность и безопасность продукции.
Интересным вариантом мебельного оснащения являются угловые оттоманки. Как правило, любая мебель выбирается с учетом существующего интерьера в помещении. Угловые модели роскошно вписываются в комнату квартиры или частного дома, изящно и выгодно подчеркнут главные достоинства Вашего стиля. Максимальная комфортабельность и удобство — определяющие преимущества данных изделий. Они создают в помещении уют и, несомненно, станут любимой мебелью всех Ваших домочадцев.
На сегодняшний день нам поступают заказы о покупке диванов с оттоманкой. Корпус таких моделей также изготовлен из дерева, так что можете быть уверенными — они не источают неприятных и токсичных запахов, рекомендованы к использованию в жилых помещениях. Все наши товары сертифицированы и полностью соответствуют необходимым требованиям безопасности. Ткань мягкой обивки оттоманки лучше выбирать износостойкую, это продлевает эксплуатационный срок изделию, а также способствует простому, нетребовательному уходу, данные модели на протяжении длительного времени сохранят свой первоначальный внешний вид.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
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При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
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