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          Товары по акции

          Овальные столы в Сочи оптом

          от 3 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Сочи и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5, венге
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Милтон
          Настоящее фото товара Стол Вена, произведённого компанией ChiedoCover-48%
          13 690 ₽25 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Вена
          Настоящее фото товара Журнальный столик Хименес, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Журнальный столик Хименес
          Настоящее фото товара Деревянный стол Алби 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Деревянный стол Алби 140x80
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р15, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол раздвижной Эллада Р15
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р11, произведённого компанией ChiedoCover
          38 980 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол раздвижной Эллада Р11
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р2 патина, произведённого компанией ChiedoCover
          25 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Эллада Р2 патина
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р8 патина, произведённого компанией ChiedoCover
          16 680 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Эллада Р8 патина
          Настоящее фото товара Стол на двойной опоре Веретено, произведённого компанией ChiedoCover
          29 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол на двойной опоре Веретено
          Настоящее фото товара Стол Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
          34 900 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Версаль
          Настоящее фото товара Стол Афина, произведённого компанией ChiedoCover
          38 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Афина
          Настоящее фото товара Стол овальный Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
          39 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол овальный Медальон
          Настоящее фото товара Журнальный стол Палермо большой, произведённого компанией ChiedoCover
          41 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Журнальный стол Палермо большой
          Настоящее фото товара Стол Гранд Версаль большой, произведённого компанией ChiedoCover
          61 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Гранд Версаль большой
          Настоящее фото товара Стол Опера, произведённого компанией ChiedoCover
          61 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Опера
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          Овальные столы оптом

          Столы круглой или овальной формы всегда символизировали открытость и дружелюбие. Если вы стремитесь создать в своем заведении мирную уютную атмосферу, то столы овальной формы станут прекрасным решением. Они гармонично смотрятся на открытых площадках, во время кейтеринга и выездных праздников на природе.

          Как выбрать овальный стол?

          По конфигурации

          • Складные овальные столы удобны при выездном обслуживании, так как занимают мало места при перевозке и хранении в складских помещениях. Они легко раскладываются, что значительно экономит время и силы рабочего персонала при расстановке на месте.
          • Раздвижные овальные столы также пользуются популярностью при проведении банкетов. Они отличаются большей вместительностью, а механизм настолько прост, что с ним справиться как хрупкая девушка, так и подросток.
          • Стационарные модели устанавливаются в своем первоначальном виде и способны разместить от 4 до 8 человек за столом.

          По материалам

          • Наибольшей популярностью пользуются деревянные столешницы. Они всегда подчеркивают статус заведения, являясь настоящим украшением. Каждый стол имеет свой неповторимый рисунок, а лаковое покрытие не только выгодно его подчеркивает, но и защищает от влаги, царапин и сколов.
          • Столешница из ЛДСП более бюджетный вариант, но не менее презентабельный. Если правильно ухаживать за столешницей, она надолго сохранит свой первозданный вид.
          • Стеклянные столешницы прекрасно вписываются в современные интерьеры залов. Они всегда выглядят утонченно и престижно. С помощью декорированных салфеток можно защитить поверхность стола от царапин.

          Каркас как правило изготавливают из металла – это считается самым прочным материалом каркаса. Также обратите внимание на модели с регулируемыми по высоте ножками. Главным преимуществом таких столов является устойчивость даже на неровных поверхностях.

          Где купить овальные столы оптом в Сочи?

          ChiedoCover специализируется на оснащении мебелью ресторанов, кафе и баров. В каталоге представлен большой выбор овальных столов для залов, кейтеринга, банкетных вечеров. Доставка осуществляется по всему городу Сочи и области.

          Если у вас появились затруднения при выборе, наши менеджеры с готовностью помогут вам подобрать подходящий вариант, отталкиваясь от ваших предпочтений, стиле помещения и бюджета, а также ответят на все вопросы/

          Почему овальные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Сочи и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Сочи ?

            Доставка товара по Сочи осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Сочи ?

            Стоимость доставки по Сочи рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Сочи осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Сочи телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Сочи при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Сочи с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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