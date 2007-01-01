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          Товары по акции

          Парикмахерские кресла в Волгодонске оптом

          от 43 550 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Волгодонску и Ростовской области

          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-458, произведённого компанией ChiedoCover
          123 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло мужское Барбер МД-458
          Настоящее фото товара Детское барбер кресло Little Bro, произведённого компанией ChiedoCover
          45 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Детское барбер кресло Little Bro
          Настоящее фото товара Детское барбер кресло Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
          55 750 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Детское барбер кресло Rodeo
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8772, произведённого компанией ChiedoCover
          90 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло мужское Барбер МД-8772
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-456, произведённого компанией ChiedoCover
          97 250 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло мужское Барбер МД-456
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8776, произведённого компанией ChiedoCover
          85 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло мужское Барбер МД-8776
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-460, произведённого компанией ChiedoCover
          123 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло мужское Барбер МД-460
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-422, произведённого компанией ChiedoCover
          75 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло мужское Барбер МД-422
          Настоящее фото товара Мужское парикмахерское кресло МД-8738 гидравлика, произведённого компанией ChiedoCover
          64 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Мужское парикмахерское кресло МД-8738 гидравлика
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Осборн, произведённого компанией ChiedoCover
          64 150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло мужское Барбер Осборн
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Дональд, произведённого компанией ChiedoCover
          48 650 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло мужское Барбер Дональд
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Джейсон, произведённого компанией ChiedoCover
          45 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло мужское Барбер Джейсон
          Настоящее фото товара Кресло Алонсо зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          51 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Алонсо зеленый
          Настоящее фото товара Кресло Алонсо, произведённого компанией ChiedoCover
          51 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Алонсо
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Тайлер, произведённого компанией ChiedoCover
          43 550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло мужское Барбер Тайлер
          Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер Тайлер Холд, произведённого компанией ChiedoCover
          50 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло мужское Барбер Тайлер Холд
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          Парикмахерские кресла: особенности и преимущества

          Салоны красоты и парикмахерские в Волгодонске нуждаются в правильном мебельном оснащении, от того насколько удобны и комфортабельны буду эти изделия завит успех и популярность данных заведений. Большой выбор парикмахерских кресел может поставить в тупик. Как правильно выбрать этот предмет мебели, на что обращать внимание, какие существуют модели, а от чего лучше отказать сразу. Этот материал для тех, кто собирается осуществить меблировку парикмахерской или барбершопа или просто обновить профессиональную мебель. Главным в выборе подобных кресел является высокое качество материала, а также практичность и долговечность, поскольку именно от этих параметров в том числе будет зависеть популярность и востребованность барбершопа или парикмахерской.

          Кожаное парикмахерское кресло — идеальное решение для меблировки

          Выбор материала производства кресел во многом определяющий, высокое качество способствует большому эксплуатационному сроку. Хорошим вариантом станет кожаное парикмахерское кресло. Для того, чтобы поближе познакомиться с данными моделями необходимо перечислить их технические характеристики. Каркас этих моделей выполнен из качественного металла — стали, этот материал отличается прочностью и надежностью. Учитывая каждодневное использование и большую нагрузку важно, чтобы подобные кресла хорошо справлялись с различными внешними воздействиями. Кожаное парикмахерское кресло — именно то, что нужно. Износостойкий каркас изделия отличается устойчивостью и долговечностью. Мягкая обивка сиденья изготовлена из кожзаменителя, это доступный и распространенный материал, который характеризуется приемлемой стоимостью, таким образом, даже небольшой бюджет будет достаточен для проведения мебельного оснащения парикмахерской. Кроме того, данные изделия изготавливаются из безопасных материалов, поэтому можно быть уверенными в этих моделях. Они не вызовут никакого дискомфорта и различных аллергических реакций. Высокое качество материалов положительно сказывается на отсутствии неприятных запахов.

          Мужское парикмахерское кресло

          Барбершопы очень востребованы в России, существуют заведения в стиле лофт, а также различных молодежных и других популярных стилевых направлениях. Мужское парикмахерское кресло — универсальная модель, удачно впишется в любое помещение и отлично справится со всеми своими функциями. Отличным решением также станут подобные кресла из винила, обратите внимание, чтобы в технических характеристиках было указано плотность наполнителя мягкой обивки: она должна составлять не ниже 65 кг/м3, а плотность ткани — не менее 230 г/м2, с гидравлическим, то есть автоматизированным нажатием педали, для того, чтобы когда посетитель сидит в кресла можно было воспользоваться механизмом — поднять или отпустить этот предмет мебели. Кроме того, одним из преимуществ является компактность: как правило, в парикмахерской работают несколько мастеров, для того, чтобы провести успешную меблировку подобных помещений необходимо отдавать предпочтение более компактным моделям. Также следует обратить внимание на практичность, учитывая специфику данной сферы, всегда могут оставаться волосы на сиденье или каркасе кресла. Практичные парикмахерские кресла приводятся в порядок при помощи простой салфетки. Итак, буквально несколько минут потребуется для того, чтобы привести данный предмет мебели в порядок и можно ожидать следующего клиента.

          Детское парикмахерское кресло

          Сегодня также пользуются популярностью детские парикмахерские кресла. Для выбора этих изделий в первую очередь следует внимательно выбирать качество материала. Современные модели очень безопасны и рассчитаны на использование для детей. Это удобные и комфортные модели позволят чувствовать себя удобно, поскольку дети, как правило, не усидчивы — данное качество считается одним из определяющих. Помимо того, детские парикмахерские кресла отличаются прочностью, даже активный ребенок не нанесет никакого вреда этим предметам мебели — они достойно сохранят первоначальный и презентабельный внешний вид на протяжении всего срока использования.

          Таким образом, для того, чтобы выбрать хорошее парикмахерское кресло необходимо отталкиваться от высокого качества материалов производства, обращать внимание на высокие показатели удобства и комфортабельности — во многом от этого будет зависеть насколько понравится клиентам посещение современного барбершопа или парикмахерской.

          Где купить парикмахерские кресла в Волгодонске?

          Компания ChiedoCover поможет осуществить мебельное оснащение абсолютно любого помещения: кафе, ресторана, дома, офиса, дачи и других помещений. Высокое качество, проверенное временем, большой эксплуатационный срок, а также новейшее и дорогостоящее оборудование и современный, европейский вид обуславливает востребованность нашей продукции. Все стулья и столы изготавливаются на собственном производстве, что помогает исключить посредников в работе и сделать изделия максимально доступными. ChiedoCover – это сочетание высокого качества, а также практичности и долговечности. Вы будете приятно удивлены мебелью, которая станет неотъемлемой частью Вашего интерьера и повседневной жизни.

          Купить парикмахерские кресла можно на сайте нашей компании: максимально удобный интерфейс, широкий ассортимент продукции облегчают выбор, таким образом, буквально за несколько минут можно найти идеальный вариант именно под Ваш запрос. Менеджеры компании без труда ответят на Ваши вопросы и предоставят информацию относительно сроков изготовления, а также преимуществ и недостатков. Абсолютная любая мебель нашей компании станет прекрасной инвестицией в Ваш малый бизнес.

          Почему парикмахерские кресла покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Волгодонск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Волгодонску ?

            Доставка товара по Волгодонску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Волгодонску ?

            Стоимость доставки по Волгодонску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Волгодонску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Волгодонску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Волгодонске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Волгодонску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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