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          Товары по акции

          Парты в Красном Куте оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Красному Куту и Саратовской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 10
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 10 с передней стенкой
          Настоящее фото товара Стол письменный Industrial на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
          49 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол письменный Industrial на колесиках
          Настоящее фото товара Письменный стол Леобен, произведённого компанией ChiedoCover
          34 580 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Письменный стол Леобен
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Письменный стол Уно орех
          Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Письменный стол Милан
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Уно венге
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Письменный стол Уно белый
          Настоящее фото товара Парта двухместная с полкой К2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Парта двухместная с полкой К2
          Настоящее фото товара Парта двухместная К1, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Парта двухместная К1
          Настоящее фото товара Парта двухместная с полкой С2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Парта двухместная с полкой С2
          Настоящее фото товара Парта одноместная с полкой К2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Парта одноместная с полкой К2
          Настоящее фото товара Парта одноместная с полкой С2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Парта одноместная с полкой С2
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          Парты — главный элемент мебели образовательных учреждений

          При мебельном оснащении государственных образовательных учреждений в Красном Куте необходимо учитывать определенные условия. Согласно современным требованиям ГОСТ мебель должна соответствовать определенным критериям: быть абсолютно безопасной, не травмировать, а также быть удобной и комфортной. В нашей статье мы рассмотрим эти и другие критерии, определим какие материалы изготовления считаются самыми экологически чистыми, а также изучим какая мебель будет оптимальным вариантом по соотношению цены и качества.

          Школьная парты

          При мебельном оснащении школы определяющими критериями выбора будет безопасность. Школьные парты на металлокаркасе производятся из стали, в качестве обивки мягкого сиденья выступает качественный поролон и ткань. Таким образом, данные модели абсолютно точно соответствуют все выдвигаемым требованиям безопасности. Парты лишены острых открытых углов, поэтому дети не нанесут себе травм. Кроме того, они разработаны по специальной технологии, с учетом антропометрических данных среднестатистического человека, благодаря чему достигается максимальное удобство. Хорошим преимуществом таких моделей считается практичность. В ученических классах в школах достаточно часто проходит уборка, такие модели нетребовательны в уходе и буквально за несколько минут приводятся в порядок.

          Деревянные парты

          Настоящим подарком любому образовательному учреждению станут деревянные парты. Помимо своего изысканного и роскошного внешнего вида, который позволяет органично вписывать их в любой интерьер, они станут незаменимым элементом для меблировки класса. Экологичность, пожалуй, одно из определяющих преимуществ. Массив дерева — самый безопасный материал изготовления, долговечность позволяет на протяжении длительного времени не возвращаться к вопросу меблировки ученических классов в школе. Отдельно следует отметить прочный каркас данных изделий, активное поведение детей может привести к различному физическому и механическому воздействию, предусмотрительно выбирать более надежные и основательные модели. Деревянные парты — это как раз именно то, что нужно.

          Подытожим вышесказанное, парты для школы или других государственных и частных образовательных организаций просто незаменимый элемент мебели. Мы рассмотрели самые распространенные и вместе с тем необходимые модели. Выбирая их, Вы предоставите ученикам комфорт, а также удобство и безопасность. В процессе учебы ничто не будет отвлекать от получения новых знаний.

          Где купить парты в Красном Куте?

          Компания ChiedoCover выгодно отличается от своих конкурентов, наша продукция имеет высокое качество, опытные и профессиональные сотрудники ОТК отслеживают любой брак, это гарантирует долговечность и отличную сборку продукции. Нашими клиентами уже стали многие известные компании, рестораны, кафе, а также другие места общественного питания и гостиницы. В каталоге продукции представлены самые актуальные модели, мы абсолютно уверены, что они сделают Вашу жизнь ярче и комфортнее.

          Купить парты в Красном Куте можно на нашем официальном сайте. Любую информацию и консультацию Вы можете получить у наших компетентных менеджеров. Они работают для Вас и постараются ответить на все Ваши интересующие вопросы. Вы всегда можете просто посоветоваться с ними и принять правильное решение относительно Вашего выбора мебели.

          Почему парты покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Красный Кут и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Красному Куту ?

            Доставка товара по Красному Куту осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Красному Куту ?

            Стоимость доставки по Красному Куту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Красному Куту осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Красному Куту телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Красном Куте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Красному Куту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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