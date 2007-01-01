Мастера педикюра востребованы и пользуются большим спросом, индустрия моды активно развивается, в Бийске открываются новые салоны красоты. Для комфортной работы мастера требуется правильное мебельное оснащение. Если Вы планируете открытие своего малого бизнеса в этой сфере, но не знаете как правильно выбрать педикюрное кресло, то эта статья поможет Вам не допустить ошибок при выборе и подобрать идеальный вариант, который поможет оборудовать комфортное рабочее место. Кроме того, качественное и изящное педикюрное кресло — это залог привлечения внимания со стороны клиентов, что может положительно сказаться на посещаемости и как итог на эффективности и Вашей прибыли. В этой статье рассмотрим самые популярные модели, технические характеристики, а также основные преимущества и недостатки.
Покупка педикюрного кресла требует немалых вложений: эти изделия обладают рядом ключевых особенностей, поэтому важно иметь понимание на что обращать повышенное внимание при их выборе. В первую очередь необходимо исходить из качества и материала изготовления. На сегодняшний день одними из самых популярных моделей на рынке являются изделия, выполненные из кожи. Перечислим основные преимущества данных изделий:
Итак, кожаное педикюрное кресло — это хит продаж и наиболее распространенные модели. Они очень долговечны и при правильном уходе смогут радовать мастеров педикюра своим высоким качеством и долговечностью. Учитывая относительно высокие цены на данные изделия — это оптимальный вариант для Вашего малого бизнеса.
Это еще один хороший вариант для меблировки салона красоты, который оказывает услуги по выполнению педикюра. Педикюрное кресло с электроприводом — многофункциональное изделие, за счет автоматического подъема и опускания, данное кресло можно умело регулировать под необходимую для мастера высоту. Именно так достигается удобное положение и рабочая зона, клиенты останутся довольны результатом педикюра, а мастер сможет эффективно и продуктивно работать. Важным элементом при выборе подобных изделий является возможность мастера видеть ноги клиента на уровне глаз, на это также нужно обращать внимание. Хорошим решением является выбор изделий, каркас которых выполнен из стали. Помимо того, что это прочный и надежный материал, такие модели становятся очень устойчивыми и максимально надежными, могут выдерживать большие нагрузки и каждодневное пользование.
Итак, хорошее педикюрное кресло — залог продуктивной и эффективной работы мастера. При выборе данных изделий рекомендуется обращать внимание на качество материала изготовления, технические и эксплуатационные характеристики, преимущества и недостатки. Важно, чтобы подобное кресло достойно переносило различное внешнее воздействие, в процессе эксплуатации не изменяло свой первоначальный внешний вид, оставалось всегда презентабельный и располагала к комфортной и удобной работе мастера. Европейский, современный внешний вид позволяет делать гармонировать с уже существующей отделкой в помещении, наиболее популярными цветами изготовления являются черный, белый, а также красный и синий. Таким образом, если Вы будете ориентироваться на вышеописанные рекомендации Вы сможете найти идеальный вариант, который удовлетворит Вашим требованиям.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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