Педикюрные кресла в Цивильске оптом

от 9 500 ₽

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Настоящее фото товара Педикюрная подставка для ног Соната, произведённого компанией ChiedoCover
9 500 ₽
Оптовая цена
4.2
Педикюрная подставка для ног Соната
Настоящее фото товара Педикюрная группа Смолл, произведённого компанией ChiedoCover
22 690 ₽
Оптовая цена
5
Педикюрная группа Смолл
Настоящее фото товара Педикюрная группа Винсент, произведённого компанией ChiedoCover
28 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрная группа Винсент
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Дарен, произведённого компанией ChiedoCover
28 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Педикюрное кресло Дарен
Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на пневматике, произведённого компанией ChiedoCover
29 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрная группа Классик на пневматике
Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
30 190 ₽
Оптовая цена
5
Педикюрная группа Классик на гидравлике
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Маккей, произведённого компанией ChiedoCover
30 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрное кресло Маккей
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Flora, произведённого компанией ChiedoCover
30 690 ₽
Оптовая цена
5
Педикюрное кресло Flora
Настоящее фото товара Кресло для педикюра Классик на пневматике, произведённого компанией ChiedoCover
31 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло для педикюра Классик на пневматике
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Макомб, произведённого компанией ChiedoCover
31 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрное кресло Макомб
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Малага, произведённого компанией ChiedoCover
32 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Педикюрное кресло Малага
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике
Настоящее фото товара Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Gloria, произведённого компанией ChiedoCover
30 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Педикюрное кресло Gloria
Настоящее фото товара Педикюрная группа S на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
35 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрная группа S на гидравлике
Настоящее фото товара Косметологическое кресло Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
25 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Косметологическое кресло Лайт
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Как выбрать педикюрные кресла

Мастера педикюра востребованы и пользуются большим спросом, индустрия моды активно развивается, в Цивильске открываются новые салоны красоты. Для комфортной работы мастера требуется правильное мебельное оснащение. Если Вы планируете открытие своего малого бизнеса в этой сфере, но не знаете как правильно выбрать педикюрное кресло, то эта статья поможет Вам не допустить ошибок при выборе и подобрать идеальный вариант, который поможет оборудовать комфортное рабочее место. Кроме того, качественное и изящное педикюрное кресло — это залог привлечения внимания со стороны клиентов, что может положительно сказаться на посещаемости и как итог на эффективности и Вашей прибыли. В этой статье рассмотрим самые популярные модели, технические характеристики, а также основные преимущества и недостатки.

Кожаное педикюрное кресло

Покупка педикюрного кресла требует немалых вложений: эти изделия обладают рядом ключевых особенностей, поэтому важно иметь понимание на что обращать повышенное внимание при их выборе. В первую очередь необходимо исходить из качества и материала изготовления. На сегодняшний день одними из самых популярных моделей на рынке являются изделия, выполненные из кожи. Перечислим основные преимущества данных изделий:

  • отличное качество и надежность (кожа считается одним из самых прочных материалов, она устойчива к различным внешним физическим и механическим воздействиям, поскольку специфика работы подразумевает ежедневное использование, то подобные кресла должны легко справляться с большой и интенсивной нагрузкой. Эти модели — как раз именно то, что нужно)
  • повышенная износостойкость (даже при повседневном использовании данные изделия, изготовленные из кожи не изменяют свой первоначальный презентабельный внешний вид, не истираются со временем и не изменяют насыщенный цвет)
  • приятные тактильные ощущения (подобные модели очень приятны на ощупь, что станет дополнительным факторов в привлечении клиентов, Ваши посетители буду чувствовать себя уютно на данном кресле)
  • максимальный комфорт и удобство (это одни из важнейших качеств в данной сфере деятельности, кожаные педикюрные кресла невероятно удобны, Ваши клиенты не почувствуют никакого дискомфорта на протяжении всей процедуры, таким образом, получат максимум удовольствия и будут довольны предоставленным комфортом)
  • безопасность и экологичность материалов (натуральная кожа считается одним из самых экологически чистых материалов, поэтому можно быть уверенным, что они не вызовут никаких аллергических реакций и не будут источать неприятных и токсичных запахов, что гарантирует безопасность Ваших клиентов)
  • практичность (для того, чтобы данные изделия привести в порядок не требуется каких-либо дополнительных усилий: достаточно просто иметь под рукой влажную салфетку из микрофибры и все. Буквально за несколько минут Вы сможете убрать пыль или другие загрязнения и тем самым подготовить кресло для следующего клиента. Принимая во внимание специфичность данной деятельности — это одно из важнейших качеств)
  • широкий ассортимент (в настоящее время можно выбрать практически любой цвет и дизайн изделию, таким образом, упрощается выбор и каждый мастер может найти наиболее подходящий вариант)
  • универсальность (данные изделия, за счет современного внешнего вида отлично вписываются практически в любой интерьер помещения, поэтому они органично смотрятся как в классическом стиле, так и в других наиболее популярных направлениях.

Итак, кожаное педикюрное кресло — это хит продаж и наиболее распространенные модели. Они очень долговечны и при правильном уходе смогут радовать мастеров педикюра своим высоким качеством и долговечностью. Учитывая относительно высокие цены на данные изделия — это оптимальный вариант для Вашего малого бизнеса.

Педикюрное кресло с электроприводом

Это еще один хороший вариант для меблировки салона красоты, который оказывает услуги по выполнению педикюра. Педикюрное кресло с электроприводом — многофункциональное изделие, за счет автоматического подъема и опускания, данное кресло можно умело регулировать под необходимую для мастера высоту. Именно так достигается удобное положение и рабочая зона, клиенты останутся довольны результатом педикюра, а мастер сможет эффективно и продуктивно работать. Важным элементом при выборе подобных изделий является возможность мастера видеть ноги клиента на уровне глаз, на это также нужно обращать внимание. Хорошим решением является выбор изделий, каркас которых выполнен из стали. Помимо того, что это прочный и надежный материал, такие модели становятся очень устойчивыми и максимально надежными, могут выдерживать большие нагрузки и каждодневное пользование.

Итак, хорошее педикюрное кресло — залог продуктивной и эффективной работы мастера. При выборе данных изделий рекомендуется обращать внимание на качество материала изготовления, технические и эксплуатационные характеристики, преимущества и недостатки. Важно, чтобы подобное кресло достойно переносило различное внешнее воздействие, в процессе эксплуатации не изменяло свой первоначальный внешний вид, оставалось всегда презентабельный и располагала к комфортной и удобной работе мастера. Европейский, современный внешний вид позволяет делать гармонировать с уже существующей отделкой в помещении, наиболее популярными цветами изготовления являются черный, белый, а также красный и синий. Таким образом, если Вы будете ориентироваться на вышеописанные рекомендации Вы сможете найти идеальный вариант, который удовлетворит Вашим требованиям.

Где купить педикюрные кресла в Цивильске?

Наша компания находится на мебельном рынке более 13 лет. Мы являемся надежными изготовителями банкетной мебели, а также стульев, столов и текстиля. Каталог продукции — наше преимущество, здесь есть все необходимое для меблировки любого помещения. Мы всегда предоставляем возможность выбора цвета и мягкой обивки стульев и мебели. Ориентируясь на свой бюджет Вы сможете подобрать мебель, которая не просто упростит Вашу жизнь, но и расширит возможности интерьера и стиля. Сегодня мы принимаем как оптовые, так и розничные заказы. Вы обязательно найти мебель для дома, офиса, своего ресторана или кафе. Наличие различных аксессуаров позволит расширить Ваши возможности. Производство располагается в Кировской области, доставка нашей мебели осуществляется любой удобной для Вас транспортной компанией. Менеджер из отдела продаж уточнит сроки изготовления и доставку нашей продукции.

Купить педикюрные кресла несложно, для этого потребуется посетить наш официальный сайт, найти нужную модель и сделать выбор. В самые кротчайшие сроки с Вами свяжутся наши профессиональные и компетентные менеджеры, которые также могут порекомендовать наиболее оптимальный вариант, с учетом Ваших рекомендаций и пожеланий. Мебель от ChiedoCover – лучшее вложение в мебельное оснащение Вашего помещения. У нас есть все необходимое для качественной и полноценной меблировки Вашего дома, офиса или заведния в сегменте HoReCa.

Почему педикюрные кресла покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Цивильск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Цивильску ?

    Доставка товара по Цивильску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Цивильску ?

    Стоимость доставки по Цивильску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Цивильску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Цивильску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Цивильске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Цивильску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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