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            Плафоны в Арсеньеве оптом

            от 490 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Арсеньеву и Приморскому краю

            Настоящее фото товара Плафон Citilux Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Плафон Citilux Эдисон Black
            Настоящее фото товара Плафон Citilux Эдисон White, произведённого компанией ChiedoCover
            490 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Плафон Citilux Эдисон White
            Настоящее фото товара Плафон Citilux Эдисон , произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Плафон Citilux Эдисон
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            Плафоны для сферы HoReCa – удачное сочетание функциональности и современной эстетики

            Абсолютно любой поход в кафе или ресторан для посетителей — это возможность не только вкусно поесть, но и погрузиться в новую атмосферу, познакомиться с национальными кухнями различных стран мира. Для того, чтобы создать хороший образ заведения, а ваши гости захотели вернуться сюда снова необходимо в соответствии с выбранной стилистикой произвести оснащение мебелью и основательно продумать свет.

            Основная функция плафонов — это хороший источник света. После того, как посетители пришли в кафе, произвели выбор столика им необходимо ознакомиться с меню. Важно грамотно продумать контрастность и яркость света. Помимо главной функции, плафоны могут быть использованы в маркетинговых целях. Точечно сделав световой акцент на столике, можно выгодно подчеркнуть подаваемое блюдо. Такой свет позволит поднять аппетит посетителей и прибыльно сказаться на общем чеке столика.

            Плафоны произведены из металла, поверхность матовая. Они отлично будут смотреться в заведениях стиле хай-тек, где в интерьере применяются передовые технологии, а дизайн и форма плафонов прекрасно будет сочетаться со сдержанным и немногословным декором. Металл является одним из главных материалов, которые с успехом находят применение именно в этом стиле. Также они хорошо вписываются в стиль поп-арт, где наряду с яркими красками и акцентами, нередко встречается сочетание несочетаемых цветов, поэтому вполне органично будут смотреться черные или коричневые матовые плафоны.

            Итак, плафоны могут стать не только великолепным источником света, поспособствовать рекламе меню заведения, выделить определенную зону в кафе или ресторане, но и гармонично взаимодействовать с основным интерьером. После похода в кафе или ресторан у посетителей должно сформироваться хорошее мнение, правильное освещение добавит плюсы Вашему заведению.

            Где купить черные плафоны в Арсеньеве и в Приморском крае?

            ChiedoCover – российский производитель банкетной мебели и элитного текстиля для сегмента HoReCa. В нашем ассортименте Вы всегда найдете столы, стулья, мягкую мебель, освещение и многое другое. Если Вы хотите предложить посетителям Ваших заведений модную, стильную и удобную мебель, тогда Вам необходимо обратиться в нашу компанию.

            Купить плафоны в ресторан или кафе в Арсеньеве Вы можете у нас на сайте. На нашем сайте Вы можете пролистать каталог продукции, узнать о новинках и хитах продаж нашего производства. Здесь Вы найдете самые простые и обычные столешницы и подстолья, а также уникальные и самые настоящие арт-объекты. Связавшись с нашими менеджерами из отдела продаж, Вы получите исчерпывающую информацию о любом товаре в нашем каталоге.

            Почему плафоны покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Арсеньева и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Арсеньеву ?

              Доставка товара по Арсеньеву осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Арсеньеву ?

              Стоимость доставки по Арсеньеву рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Арсеньеву осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Арсеньеву телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Арсеньеве при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Арсеньеву с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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