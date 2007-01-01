Абсолютно любой поход в кафе или ресторан для посетителей — это возможность не только вкусно поесть, но и погрузиться в новую атмосферу, познакомиться с национальными кухнями различных стран мира. Для того, чтобы создать хороший образ заведения, а ваши гости захотели вернуться сюда снова необходимо в соответствии с выбранной стилистикой произвести оснащение мебелью и основательно продумать свет.
Основная функция плафонов — это хороший источник света. После того, как посетители пришли в кафе, произвели выбор столика им необходимо ознакомиться с меню. Важно грамотно продумать контрастность и яркость света. Помимо главной функции, плафоны могут быть использованы в маркетинговых целях. Точечно сделав световой акцент на столике, можно выгодно подчеркнуть подаваемое блюдо. Такой свет позволит поднять аппетит посетителей и прибыльно сказаться на общем чеке столика.
Плафоны произведены из металла, поверхность матовая. Они отлично будут смотреться в заведениях стиле хай-тек, где в интерьере применяются передовые технологии, а дизайн и форма плафонов прекрасно будет сочетаться со сдержанным и немногословным декором. Металл является одним из главных материалов, которые с успехом находят применение именно в этом стиле. Также они хорошо вписываются в стиль поп-арт, где наряду с яркими красками и акцентами, нередко встречается сочетание несочетаемых цветов, поэтому вполне органично будут смотреться черные или коричневые матовые плафоны.
Итак, плафоны могут стать не только великолепным источником света, поспособствовать рекламе меню заведения, выделить определенную зону в кафе или ресторане, но и гармонично взаимодействовать с основным интерьером. После похода в кафе или ресторан у посетителей должно сформироваться хорошее мнение, правильное освещение добавит плюсы Вашему заведению.
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Доставка товара по Орлу осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Орлу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Орлу осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Орлу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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