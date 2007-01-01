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Пластиковые столы - одни из самых функциональных предметов сферы HoReCa в Каменске-Шахтинском. Сфера предназначения столов очень обширна. Во-первых, это могут быть обеденные или банкетные залы в гостиницах, кафе или ресторанах. Во-вторых, сфера кейтеринга на открытых террасах, свадебных мероприятиях, проведение корпоративов или праздничных уик-ендов.
Пластиковые столы отличаются по форме: прямоугольные и квадратные больше подходят для ресторанного комплекса, стилизованных пабов, баров или кафе. Для того, чтобы расширить сферу использования можно прибегнуть к расстановке столов буквой «П». Это позволит увеличить посадку гостей и увеличит пространство для сервировки стола. В тоже время, круглые и овальные столы - оптимальное решение для заведений общественного питания. Так, они удачно впишутся в интерьер и пространство пекарни, пиццерии и зоны фуд-кортов. Отсутствие острых углов исключит травматизм как персонала, так и посетителей. Практичные, удобные и имеющие длительный эксплуатационный срок столы - они станут незаменимым помощником в Вашем бизнесе.
Пластиковые столы очень мобильны. Они быстро складываются, компактные, что, например, требуется для транспортировки и доставки к месту назначения. Также пластиковые столы быстро раскладываются. Это особенно важно на выездных мероприятиях и в условиях ограниченного времени, когда необходимо организовать расстановку и посадку гостей.
Пластиковые столы неприхотливы в эксплуатации, стойки к прямому попаданию солнечных лучей, изменению температурного режима и обладают водоотталкивающим эффектом. Поэтому столы из пластика выдержат горячий чайник и остатки жирной пищи. После небольшой уборки стола, можно снова ждать посетителей и рассаживать гостей. Таким образом, простой уход за столом после каждого посетителя сможет продлить срок эксплуатации.
ChiedoCover – предприятие, осуществляющие собственное производство мебели и текстиля в индустрии HoReCa. Наличие пяти производственных площадок позволяет иметь широкий ассортимент продукции. Важность изготовления каждой детали, ответственные сотрудники и внимательный контроль качества выдвигают нашу компанию в лидеры по производству мебели для ресторанного и гостиничного бизнеса.
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Доставка товара по Каменску-Шахтинскому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Каменску-Шахтинскому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Каменску-Шахтинскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня