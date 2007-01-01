Пластиковые столы в Ухте оптом

от 1 490 ₽

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Настоящее фото товара Стол квадратный Vuku, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол квадратный Vuku
Настоящее фото товара Стол одноместный регулируемый LP/1, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол одноместный регулируемый LP/1
Настоящее фото товара Стол одноместный регулируемый LP/1 max, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол одноместный регулируемый LP/1 max
Настоящее фото товара Стол двухместный регулируемый LP/2 max, произведённого компанией ChiedoCover
12 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол двухместный регулируемый LP/2 max
Настоящее фото товара Стол двухместный регулируемый LP/2, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
5
Стол двухместный регулируемый LP/2
Настоящее фото товара Стол двухместный регулируемый LP/3, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол двухместный регулируемый LP/3
Настоящее фото товара Стол школьный LP/3.1, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
5
Стол школьный LP/3.1
Настоящее фото товара Стол школьный LP/3.2, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол школьный LP/3.2
Настоящее фото товара Стол школьный LP/4, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол школьный LP/4
Настоящее фото товара Стол школьный LP/5, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол школьный LP/5
Настоящее фото товара Стол школьный LP/5.1, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол школьный LP/5.1
Настоящее фото товара Стол школьный LP/6, произведённого компанией ChiedoCover
18 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол школьный LP/6
Настоящее фото товара Стол школьный LP/6.1, произведённого компанией ChiedoCover
14 190 ₽
Оптовая цена
5
Стол школьный LP/6.1
Настоящее фото товара Стол регулируемый LPC/10, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол регулируемый LPC/10
Настоящее фото товара Стол регулируемый LPC/10.1, произведённого компанией ChiedoCover
10 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол регулируемый LPC/10.1
Настоящее фото товара Стол прямоугольный Sumatra, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол прямоугольный Sumatra
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Пластиковые столы — незаменимый атрибут оснащения сферы HoReCa

Пластиковые столы - одни из самых функциональных предметов сферы HoReCa в Ухте. Сфера предназначения столов очень обширна. Во-первых, это могут быть обеденные или банкетные залы в гостиницах, кафе или ресторанах. Во-вторых, сфера кейтеринга на открытых террасах, свадебных мероприятиях, проведение корпоративов или праздничных уик-ендов.

Пластиковые столы отличаются по форме: прямоугольные и квадратные больше подходят для ресторанного комплекса, стилизованных пабов, баров или кафе. Для того, чтобы расширить сферу использования можно прибегнуть к расстановке столов буквой «П». Это позволит увеличить посадку гостей и увеличит пространство для сервировки стола. В тоже время, круглые и овальные столы - оптимальное решение для заведений общественного питания. Так, они удачно впишутся в интерьер и пространство пекарни, пиццерии и зоны фуд-кортов. Отсутствие острых углов исключит травматизм как персонала, так и посетителей. Практичные, удобные и имеющие длительный эксплуатационный срок столы - они станут незаменимым помощником в Вашем бизнесе.

Пластиковые столы очень мобильны. Они быстро складываются, компактные, что, например, требуется для транспортировки и доставки к месту назначения. Также пластиковые столы быстро раскладываются. Это особенно важно на выездных мероприятиях и в условиях ограниченного времени, когда необходимо организовать расстановку и посадку гостей.

Пластиковые столы неприхотливы в эксплуатации, стойки к прямому попаданию солнечных лучей, изменению температурного режима и обладают водоотталкивающим эффектом. Поэтому столы из пластика выдержат горячий чайник и остатки жирной пищи. После небольшой уборки стола, можно снова ждать посетителей и рассаживать гостей. Таким образом, простой уход за столом после каждого посетителя сможет продлить срок эксплуатации.

Где купить пластиковые столы в Республике Коми?

ChiedoCover – предприятие, осуществляющие собственное производство мебели и текстиля в индустрии HoReCa. Наличие пяти производственных площадок позволяет иметь широкий ассортимент продукции. Важность изготовления каждой детали, ответственные сотрудники и внимательный контроль качества выдвигают нашу компанию в лидеры по производству мебели для ресторанного и гостиничного бизнеса.

Купить пластиковые столы в Ухте Вы можете на нашем официальном сайте. Произвести расчет вашего заказа, помочь выбрать нужный товар из каталога, с учетом ваших бизнес идей — все это Вы сможете сделать, обратившись в наш отдела продаж.

Почему пластиковые столы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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