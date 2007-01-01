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          Товары по акции

          Пластиковые стулья в Новосибирске оптом

          от 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новосибирску и Новосибирской области

          Настоящее фото товара Стул Алекса, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Алекса
          Настоящее фото товара Стул Релакс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Релакс
          Настоящее фото товара Стул Фаворит, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Фаворит
          Настоящее фото товара Стул Тиара, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Тиара
          Настоящее фото товара Стул Вест, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Вест
          Настоящее фото товара Стул Виола, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Виола
          Настоящее фото товара Стул Shadow синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Shadow синий
          Настоящее фото товара Стул Shadow белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 300 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Shadow белый
          Настоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
          Настоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Флэш черный
          Настоящее фото товара Стул барный Libra черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Libra черный
          Настоящее фото товара Стул барный вращающийся Hoker черный, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          3 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный вращающийся Hoker черный
          Настоящее фото товара Стул барный вращающийся Hoker красный, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          3 490 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный вращающийся Hoker красный
          Настоящее фото товара Стул барный Libra белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Libra белый
          Настоящее фото товара Стул барный Libra зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Libra зеленый
          Настоящее фото товара Стул барный Libra красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Libra красный
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          Почему стоит выбрать пластиковые стулья?

          Любой владелец ресторана хочет, чтобы его место стало популярным и узнаваемым. Чтобы понравится гостю мало его просто вкусно накормить. Создание уникальной атмосферы играет немаловажную роль. Благодаря мебели можно преобразить зал до неузнаваемости. Дизайнерские стулья для кафе способны создать имидж, став изюминкой ресторана.

          Современные производители предлагают удобную и практичную мебель из пластика. Оснащение зала пластмассовыми изделиями редко разочаровывают владельцев. Пластиковые стулья выглядят не менее эффектно, чем мебель из дерева или других дорогостоящих материалов.

          К тому же пластмасса имеет ряд преимуществ:

          • Невысокая цена;
          • Популярные модели, созданные по мотивам известных дизайнеров;
          • Удобны при посадке;
          • Легко чистятся, не требуя особых правил ухода;
          • Практичны и долговечны – пластик не боится влаги, пятен, грязи;
          • Большой выбор моделей;
          • Возможность выбора любого цвета.

          Где купить пластиковые стулья в Новосибирске?

          ChiedoCover - это компания-поставщик товаров для оснащения ресторанов по всей Новосибирску и Новосибирской области. Мы предлагаем мебель, текстиль и декор собственного производства. В каталоге вы найдете большой выбор пластиковых стульев по низким ценам. В категории пластиковые стулья представлены:

          • Банкетные модели;
          • Барные;
          • Детские;
          • Мягкие стулья;
          • Стулья на металлокаркасе;
          • С подлокотниками;
          • Классические и дизайнерские варианты – Eames, VictoriaGhost, Кьявари и другие.

          Любой стул имеет в наличии несколько цветов. Особую популярность набирают прозрачные пластиковые стулья.Они прекрасно вписываются в современные интерьеры и говорят о вкусе владельца заведения.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы изготовления мебели, текстиля и декора.
          • Наша мебель популярна на рынке HoReCa, благодаря высоким параметрам качества при производстве.
          • Долгий срок службы.
          • Особая прочность товаров.
          • Низкие цены, благодаря собственному производству.
          • Мы ищем индивидуальный подход к каждому клиенту,готовы сделать персональное предложение, а оптовикам и постоянным клиентам предлагаем более выгодные условия сотрудничества.

          Если у вас появились вопросы по поводу характеристик товара, оплаты или доставки, закажите бесплатную консультацию менеджера на сайте компании.

          Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Новосибирск по ценам от производителя без наценок, посредников и переплат.

          Почему пластиковые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новосибирск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новосибирску ?

            Доставка товара по Новосибирску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новосибирску ?

            Стоимость доставки по Новосибирску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новосибирску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новосибирску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новосибирске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новосибирску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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