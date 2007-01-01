Пластиковые стулья в Тайшете оптом

от 4 490 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Стул ученический LP/1.1, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул ученический LP/1.1
Настоящее фото товара Стул ученический LP/1.1 max, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул ученический LP/1.1 max
Настоящее фото товара Стул ученический LP/5, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул ученический LP/5
Настоящее фото товара Стул ученический LP/5.1, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул ученический LP/5.1
Настоящее фото товара Стул ученический LP/6 с местом для хронения, произведённого компанией ChiedoCover
16 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул ученический LP/6 с местом для хронения
Настоящее фото товара Стул Bull с мягким сиденьем, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Bull с мягким сиденьем, белый
Настоящее фото товара Стул Bull с мягким сиденьем, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bull с мягким сиденьем, серый
Настоящее фото товара Стул Moon с подушкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Moon с подушкой, белый
Настоящее фото товара Стул Moon с подушкой, темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Moon с подушкой, темно-бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Moon с подушкой, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Moon с подушкой, серо-зеленый
Настоящее фото товара Стул Moon с подушкой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Moon с подушкой, темно-серый
Настоящее фото товара Стул Ranch с мягким сиденьем, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Ranch с мягким сиденьем, белый
Настоящее фото товара Стул Ranch с мягким сиденьем, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Ranch с мягким сиденьем, черный
Настоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Shell с мягким сиденьем, розовый
Настоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Shell с мягким сиденьем, черный
Настоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Shell с мягким сиденьем, серо-зеленый
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Почему стоит выбрать пластиковые стулья?

Любой владелец ресторана хочет, чтобы его место стало популярным и узнаваемым. Чтобы понравится гостю мало его просто вкусно накормить. Создание уникальной атмосферы играет немаловажную роль. Благодаря мебели можно преобразить зал до неузнаваемости. Дизайнерские стулья для кафе способны создать имидж, став изюминкой ресторана.

Современные производители предлагают удобную и практичную мебель из пластика. Оснащение зала пластмассовыми изделиями редко разочаровывают владельцев. Пластиковые стулья выглядят не менее эффектно, чем мебель из дерева или других дорогостоящих материалов.

К тому же пластмасса имеет ряд преимуществ:

  • Невысокая цена;
  • Популярные модели, созданные по мотивам известных дизайнеров;
  • Удобны при посадке;
  • Легко чистятся, не требуя особых правил ухода;
  • Практичны и долговечны – пластик не боится влаги, пятен, грязи;
  • Большой выбор моделей;
  • Возможность выбора любого цвета.

Где купить пластиковые стулья в Тайшете?

ChiedoCover - это компания-поставщик товаров для оснащения ресторанов по всей Тайшету и Иркутской области. Мы предлагаем мебель, текстиль и декор собственного производства. В каталоге вы найдете большой выбор пластиковых стульев по низким ценам. В категории пластиковые стулья представлены:

  • Банкетные модели;
  • Барные;
  • Детские;
  • Мягкие стулья;
  • Стулья на металлокаркасе;
  • С подлокотниками;
  • Классические и дизайнерские варианты – Eames, VictoriaGhost, Кьявари и другие.

Любой стул имеет в наличии несколько цветов. Особую популярность набирают прозрачные пластиковые стулья.Они прекрасно вписываются в современные интерьеры и говорят о вкусе владельца заведения.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Большой опыт работы изготовления мебели, текстиля и декора.
  • Наша мебель популярна на рынке HoReCa, благодаря высоким параметрам качества при производстве.
  • Долгий срок службы.
  • Особая прочность товаров.
  • Низкие цены, благодаря собственному производству.
  • Мы ищем индивидуальный подход к каждому клиенту,готовы сделать персональное предложение, а оптовикам и постоянным клиентам предлагаем более выгодные условия сотрудничества.

Если у вас появились вопросы по поводу характеристик товара, оплаты или доставки, закажите бесплатную консультацию менеджера на сайте компании.

Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Тайшет по ценам от производителя без наценок, посредников и переплат.

Почему пластиковые стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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