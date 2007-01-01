Любой владелец ресторана хочет, чтобы его место стало популярным и узнаваемым. Чтобы понравится гостю мало его просто вкусно накормить. Создание уникальной атмосферы играет немаловажную роль. Благодаря мебели можно преобразить зал до неузнаваемости. Дизайнерские стулья для кафе способны создать имидж, став изюминкой ресторана.
Современные производители предлагают удобную и практичную мебель из пластика. Оснащение зала пластмассовыми изделиями редко разочаровывают владельцев. Пластиковые стулья выглядят не менее эффектно, чем мебель из дерева или других дорогостоящих материалов.
К тому же пластмасса имеет ряд преимуществ:
ChiedoCover - это компания-поставщик товаров для оснащения ресторанов по всей Твери и Тверской области. Мы предлагаем мебель, текстиль и декор собственного производства. В каталоге вы найдете большой выбор пластиковых стульев по низким ценам. В категории пластиковые стулья представлены:
Любой стул имеет в наличии несколько цветов. Особую популярность набирают прозрачные пластиковые стулья.Они прекрасно вписываются в современные интерьеры и говорят о вкусе владельца заведения.
Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:
Если у вас появились вопросы по поводу характеристик товара, оплаты или доставки, закажите бесплатную консультацию менеджера на сайте компании.
Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Тверь по ценам от производителя без наценок, посредников и переплат.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Твери осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Твери рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Твери осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Твери с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня