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          Товары по акции

          Плетеная мебель в Азове оптом

          от 2 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Азову и Ростовской области

          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый Бистро - бежевый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый Бистро - бордо
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул алюминиевый Бистро - черный
          Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло алюминиевое Alvdalen
          Настоящее фото товара Кресло Лара, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Лара
          Настоящее фото товара Кресло Голд-2, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Голд-2
          Настоящее фото товара Кресло Манго, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Манго
          Настоящее фото товара Кресло Поль, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Поль
          Настоящее фото товара Кресло уличное FA-006B, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло уличное FA-006B
          Настоящее фото товара Стул Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Асоль
          Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
          Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
          4 410 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
          Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
          4 410 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Плетеное стул-кресло Пеланги К мед
          Настоящее фото товара Стул Davenport, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          4 190 ₽4 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Davenport
          Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          8 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул с подлокотниками Olga, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул без подлокотников Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          7 230 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул без подлокотников Olga, с подушкой
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          Плетеная мебель: эксклюзивный интерьер и максимальная комфортабельность

          Город Азов насыщен ресторанами и кафе различных тематик, стилей и интерьеров. Плетеная мебель — это смелое решение для любого заведения, однако с помощью такого мебельного оснащения появляется возможность организовать различные маркетинговые акции, выбрав центром внимания данный элемент интерьера.

          Плетеная мебель отличается прочностью, а также долговечностью и элегантным дизайном. Удачным решением станет мебель из ротанга, этот материал, представляющий собой очищенный и хорошо высушенный стебель тропических и лазающих лиан. Специфика мебели из ротанга состоит в том, что древесина обладает тремя слоями, таким образом образуется сверхпрочная кора, благодаря этому данная мебель имеет большой эксплуатационный срок. Последним этапом производства мебели из ротанга является покрытие лаком или воском, это способствует хорошей привлекательности и отличными эстетическими характеристиками. К сферам применения помимо ресторанов, гостиниц и мест общественного питания, такую мебель можно использовать в открытых летних кафе. Простой и быстрый уход, небольшой вес стульев из ротанга позволяет быстро собрать и разобрать такую мебель. Хорошим достоинством является экологичность и безопасность, этот элемент мебели можно рекомендовать для детских и семейных кафе.

          Плетеная мебель — это новое стилистическое решение, благодаря такому интерьеру Вы можете создать исключительную атмосферу заведения и стать лидером по посещаемости кафе или ресторанов в своем сегменте.

          Кроме того, столы из ротанга великолепно смотрятся в различных террасах, они органично впишутся в классический интерьер помещения, возможность выбрать цвет — также является отличным достоинством этой мебели.

          Где купить плетеную мебель в Азове и в Ростовской области?

          Предприятие ChiedoCover – современное автоматизированное производство банкетной мебели, образованное в 2007 году. На нашем производстве используется новейшее оборудование, которое позволяет получить на выходе продукцию высокого качества и длительного срока эксплуатации. Наши отличия в производстве состоят в следующем: ровный рез и отсутствие сколов, а также плотно прилегающая ПВХ-кромка и равномерность клеевого слоя. В активе нашей компании находятся 4 собственные производственные площадки в Кировской области. У нас работают более 100 профессиональных сотрудников.

          Купить плетеную мебель в ресторан, кафе или гостиницу можно на сайте нашей компании. Менеджеры из отдела продаж имеют большой опыт в оснащении банкетной мебелью и дополнительного оборудования в сфере HoReCa, поэтому если Вы еще не приняли решение по оснащению мебелью своего заведения, то свяжитесь с отделом продаж по контактным телефонам, которые предоставлены на сайте нашей компании.

          Почему плетеная мебель покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Азов и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Азову ?

            Доставка товара по Азову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Азову ?

            Стоимость доставки по Азову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Азову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Азову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Азове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Азову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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