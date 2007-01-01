Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Екатеринбургу и Свердловской области
Город Екатеринбург насыщен ресторанами и кафе различных тематик, стилей и интерьеров. Плетеная мебель — это смелое решение для любого заведения, однако с помощью такого мебельного оснащения появляется возможность организовать различные маркетинговые акции, выбрав центром внимания данный элемент интерьера.
Плетеная мебель отличается прочностью, а также долговечностью и элегантным дизайном. Удачным решением станет мебель из ротанга, этот материал, представляющий собой очищенный и хорошо высушенный стебель тропических и лазающих лиан. Специфика мебели из ротанга состоит в том, что древесина обладает тремя слоями, таким образом образуется сверхпрочная кора, благодаря этому данная мебель имеет большой эксплуатационный срок. Последним этапом производства мебели из ротанга является покрытие лаком или воском, это способствует хорошей привлекательности и отличными эстетическими характеристиками. К сферам применения помимо ресторанов, гостиниц и мест общественного питания, такую мебель можно использовать в открытых летних кафе. Простой и быстрый уход, небольшой вес стульев из ротанга позволяет быстро собрать и разобрать такую мебель. Хорошим достоинством является экологичность и безопасность, этот элемент мебели можно рекомендовать для детских и семейных кафе.
Плетеная мебель — это новое стилистическое решение, благодаря такому интерьеру Вы можете создать исключительную атмосферу заведения и стать лидером по посещаемости кафе или ресторанов в своем сегменте.
Кроме того, столы из ротанга великолепно смотрятся в различных террасах, они органично впишутся в классический интерьер помещения, возможность выбрать цвет — также является отличным достоинством этой мебели.
Предприятие ChiedoCover – современное автоматизированное производство банкетной мебели, образованное в 2007 году. На нашем производстве используется новейшее оборудование, которое позволяет получить на выходе продукцию высокого качества и длительного срока эксплуатации. Наши отличия в производстве состоят в следующем: ровный рез и отсутствие сколов, а также плотно прилегающая ПВХ-кромка и равномерность клеевого слоя. В активе нашей компании находятся 4 собственные производственные площадки в Кировской области. У нас работают более 100 профессиональных сотрудников.
Купить плетеную мебель в ресторан, кафе или гостиницу можно на сайте нашей компании. Менеджеры из отдела продаж имеют большой опыт в оснащении банкетной мебелью и дополнительного оборудования в сфере HoReCa, поэтому если Вы еще не приняли решение по оснащению мебелью своего заведения, то свяжитесь с отделом продаж по контактным телефонам, которые предоставлены на сайте нашей компании.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Екатеринбургу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Екатеринбургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Екатеринбургу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Екатеринбургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня