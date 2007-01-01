Мебель — неотъемлемая часть любого интерьера. Большой ассортимент затрудняет выбор, изысканный и неповторимый внешний вид мебели гарантированно привлечет внимание и положительно скажется на полной посадке кафе, а также ресторанов и других мест общественного питания в Балашове. Интересным решением станут плетеные кресла. Это удивительное сочетание эксклюзивного внешнего вида, хорошего качества и износостойкости. Также эти модели получили широкое распространение и используются для меблировки квартиры и частных домов. Плетеные кресла обладают множеством преимуществ и достоинств, рассмотрим более подробно технические характеристики и основные отличия.
Плетеные кресла из ротанга считаются одними из самых универсальных моделей, сегодня такую мебель можно встретить в помещениях самого различного стиля, они гармонично смотрятся в прованских интерьерах, а также в скандинавском стиле и кантри. Данные кресла роскошно наполнят интерьер, как правило, они применяются в меблировке квартир, в гостиной, а также на балконе и в столовой в загородных домах. В тоже время, плетеные кресла из ротанга отличаются удобством, имеют легкий вес, а также комфортабельны и очень практичны.
Помимо того, плетеные кресла из ротанга пользуются большим спросом при меблировке кафе, а также ресторанов и мест общественного питания. Роскошный, эксклюзивный и неповторимый внешний вид — одно из их главных достоинств. Такие модели выделят Ваше заведение на фоне остальных, прекрасная меблировка станет отличительной характеристикой любого кафе или ресторана. Перечислим главные достоинства этих моделей:
Плетеное кресло качалка является популярной моделью и очень имеет хорошие продажи. Они идеально подходят для загородного дома, где абсолютно точно станут местом притяжения всех домашних. Плетеное кресло качалка предоставит максимальную комфортабельность и удобство. За счет уникальной конструкции такие модели очень износостойки, обладают высоким качеством, даже после длительной эксплуатации они сохранят все свои положительные качества на протяжении всего эксплуатационного срока. Максимальный релакс и удобство — именно так можно охарактеризовать данные модели. Кроме того, плетеные кресла очень компактны, поэтому хорошо впишутся даже в небольшие помещения. Легкий вес также считается одним из их достоинств. Плетеное кресло качалка также можно использовать не только в гостиной и у камина, но и на улице. Они не боятся различных температурных изменений и могут легко использоваться даже под открытым небом.
Данная модель станет хорошим решением для меблировки дачи. Плетеные кресла очень устойчивы к изменению температур и влажности. Таким образом, даже в зимнее время года они не потеряют своих свойств и будут радовать своих хозяев презентабельным и роскошным внешним видом. Высокая прочность и надежность станут хорошим подспорьем для меблировки дачи. Плетеные кресла подходят для людей разной комплекции, так что эта мебель станет любимым местом для всей семьи. Эти модели станут неотъемлемой частью отдыха на даче. Длительный эксплуатационный срок, неповторимый и привлекательный вид — одни из достоинств. Это прекрасная инвестиция в интерьер, за счет отличных технических характеристик данная мебель не потребует быстрой и частой замены. В случае какой — либо поломки они достаточно легко и быстро подлежат ремонту, при этом не теряют своих положительных качеств. Приведем еще одни из достоинств этих моделей:
Итак, плетеные кресла — многофункциональная и универсальная мебель, в каталоге продукции имеются самые различные модели, обладающие превосходным дизайном и формой. Они идеально подходят для кафе, ресторана, а также дома и дачи. Плетеные кресла искусно преобразят любой интерьер помещения, предоставят релакс, а также максимальную комфортабельность и удобство. Прочный, надежный каркас в сочетании с отличными эксплуатационными характеристиками станут гарантией хорошего отдыха и положительных эмоций.
На протяжении более 13 лет компания ChiedoCover производит высококачественную мебель, которая отличается современным, европейским внешним видом, а также износостойкостью и долговечностью. Партнерами компании стали известные российские крупные компании: Сбербанк, Билайн, Аэрофлот, а также РЖД и Газпром. ChiedoCover для производства мебели использует только качественные материалы, это положительно сказывается на безопасности. Столы и стулья отличаются гипоаллергенностью, их с уверенностью можно использовать на каждый день. Выпускаемая мебель соответствует всем современным мировым стандартам. Инновационное оборудование и строгий контроль качества сводит к минимуму брак продукции. Одним из достоинств компании является огромный ассортимент. Только у нас Вы найдете все необходимо для полного и комплексного мебельного оснащения любого помещения.
Купить плетеные кресла в Балашове можно на нашем сайте. Вы можете напрямую связаться с нашим отделом продаж. Наши менеджеры ежегодно проходят аттестацию и имеют все необходимые компетенции относительно новых и актуальных моделей мебели. Они абсолютно точно помогут определиться с выбором мебели и предоставят наилучший вариант, который полностью удовлетворит всем Вашим потребностям. На сегодняшний день доставка мебели производится по всей России и странам СНГ.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Балашову осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Балашову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Балашову осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Балашову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня