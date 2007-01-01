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            Товары по акции

            Плетеные кресла в Красном Куте оптом

            от 6 920 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Красному Куту и Саратовской области

            Настоящее фото товара Стул барный NANT, произведённого компанией ChiedoCover
            6 920 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул барный NANT
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Султан, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Подвесное кресло Султан
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Лепесток, произведённого компанией ChiedoCover
            15 900 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подвесное кресло Лепесток
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Молекула, произведённого компанией ChiedoCover
            10 700 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подвесное кресло Молекула
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Шезлонг, произведённого компанией ChiedoCover
            17 800 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Подвесное кресло Шезлонг
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Луна, произведённого компанией ChiedoCover
            12 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Подвесное кресло Луна
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Викинг, произведённого компанией ChiedoCover
            13 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Подвесное кресло Викинг
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Queen, произведённого компанией ChiedoCover
            23 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Подвесное кресло Queen
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Сердце, произведённого компанией ChiedoCover
            12 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Подвесное кресло Сердце
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Сфера, произведённого компанией ChiedoCover
            12 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Подвесное кресло Сфера
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Изи, произведённого компанией ChiedoCover
            9 990 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Подвесное кресло Изи
            Настоящее фото товара Подвесное кресло Домик Роджера, произведённого компанией ChiedoCover
            95 000 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Подвесное кресло Домик Роджера
            Настоящее фото товара Вращающееся кресло "Круглое" с ротангом, произведённого компанией ChiedoCover
            8 890 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Вращающееся кресло "Круглое" с ротангом
            Настоящее фото товара Стоячее кресло "Круглое" с ротангом, произведённого компанией ChiedoCover
            7 890 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стоячее кресло "Круглое" с ротангом
            Настоящее фото товара Подвесное кресло "Круглое" с ротангом, произведённого компанией ChiedoCover
            8 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Подвесное кресло "Круглое" с ротангом
            Настоящее фото товара Стоячее кресло "Maxi" ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
            32 590 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стоячее кресло "Maxi" ротанг
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            Плетеные кресла: уникальный внешний вид и долговечность

            Мебель — неотъемлемая часть любого интерьера. Большой ассортимент затрудняет выбор, изысканный и неповторимый внешний вид мебели гарантированно привлечет внимание и положительно скажется на полной посадке кафе, а также ресторанов и других мест общественного питания в Красном Куте. Интересным решением станут плетеные кресла. Это удивительное сочетание эксклюзивного внешнего вида, хорошего качества и износостойкости. Также эти модели получили широкое распространение и используются для меблировки квартиры и частных домов. Плетеные кресла обладают множеством преимуществ и достоинств, рассмотрим более подробно технические характеристики и основные отличия.

            Плетеные кресла из ротанга

            Плетеные кресла из ротанга считаются одними из самых универсальных моделей, сегодня такую мебель можно встретить в помещениях самого различного стиля, они гармонично смотрятся в прованских интерьерах, а также в скандинавском стиле и кантри. Данные кресла роскошно наполнят интерьер, как правило, они применяются в меблировке квартир, в гостиной, а также на балконе и в столовой в загородных домах. В тоже время, плетеные кресла из ротанга отличаются удобством, имеют легкий вес, а также комфортабельны и очень практичны.

            Помимо того, плетеные кресла из ротанга пользуются большим спросом при меблировке кафе, а также ресторанов и мест общественного питания. Роскошный, эксклюзивный и неповторимый внешний вид — одно из их главных достоинств. Такие модели выделят Ваше заведение на фоне остальных, прекрасная меблировка станет отличительной характеристикой любого кафе или ресторана. Перечислим главные достоинства этих моделей:

            • экологически чистый материал (данные модели производятся из натурального массива дерева, они гипоаллергенны, не вызовут никаких раздражений на коже и обладают приятным запахом)
            • абсолютная безопасность (такие модели можно с уверенностью использовать в местах общественного питания или на кухне)
            • рассчитаны на повседневное использование
            • универсальность (за счет неповторимого внешнего вида они органично смотрятся практически в любом популярном стилистическом направлении)
            • уникальный внешний вид (данная мебель символизирует высокий статус и хороший вкус, они гарантированно привлекут внимание посетителей или приглашенных гостей)

            Плетеное кресло качалка

            Плетеное кресло качалка является популярной моделью и очень имеет хорошие продажи. Они идеально подходят для загородного дома, где абсолютно точно станут местом притяжения всех домашних. Плетеное кресло качалка предоставит максимальную комфортабельность и удобство. За счет уникальной конструкции такие модели очень износостойки, обладают высоким качеством, даже после длительной эксплуатации они сохранят все свои положительные качества на протяжении всего эксплуатационного срока. Максимальный релакс и удобство — именно так можно охарактеризовать данные модели. Кроме того, плетеные кресла очень компактны, поэтому хорошо впишутся даже в небольшие помещения. Легкий вес также считается одним из их достоинств. Плетеное кресло качалка также можно использовать не только в гостиной и у камина, но и на улице. Они не боятся различных температурных изменений и могут легко использоваться даже под открытым небом.

            Плетеные кресла для дачи

            Данная модель станет хорошим решением для меблировки дачи. Плетеные кресла очень устойчивы к изменению температур и влажности. Таким образом, даже в зимнее время года они не потеряют своих свойств и будут радовать своих хозяев презентабельным и роскошным внешним видом. Высокая прочность и надежность станут хорошим подспорьем для меблировки дачи. Плетеные кресла подходят для людей разной комплекции, так что эта мебель станет любимым местом для всей семьи. Эти модели станут неотъемлемой частью отдыха на даче. Длительный эксплуатационный срок, неповторимый и привлекательный вид — одни из достоинств. Это прекрасная инвестиция в интерьер, за счет отличных технических характеристик данная мебель не потребует быстрой и частой замены. В случае какой — либо поломки они достаточно легко и быстро подлежат ремонту, при этом не теряют своих положительных качеств. Приведем еще одни из достоинств этих моделей:

            • плетеные кресла обладают гибкостью и эластичностью, это также хорошо сказывается на их долговечности
            • данные модели прекрасно сочетаются с другими предметами интерьера, таким образом, создается уникальная и неповторимая атмосфера внутри домашних

            Итак, плетеные кресла — многофункциональная и универсальная мебель, в каталоге продукции имеются самые различные модели, обладающие превосходным дизайном и формой. Они идеально подходят для кафе, ресторана, а также дома и дачи. Плетеные кресла искусно преобразят любой интерьер помещения, предоставят релакс, а также максимальную комфортабельность и удобство. Прочный, надежный каркас в сочетании с отличными эксплуатационными характеристиками станут гарантией хорошего отдыха и положительных эмоций.

            Где купить плетеные кресла в Красном Куте?

            На протяжении более 13 лет компания ChiedoCover производит высококачественную мебель, которая отличается современным, европейским внешним видом, а также износостойкостью и долговечностью. Партнерами компании стали известные российские крупные компании: Сбербанк, Билайн, Аэрофлот, а также РЖД и Газпром. ChiedoCover для производства мебели использует только качественные материалы, это положительно сказывается на безопасности. Столы и стулья отличаются гипоаллергенностью, их с уверенностью можно использовать на каждый день. Выпускаемая мебель соответствует всем современным мировым стандартам. Инновационное оборудование и строгий контроль качества сводит к минимуму брак продукции. Одним из достоинств компании является огромный ассортимент. Только у нас Вы найдете все необходимо для полного и комплексного мебельного оснащения любого помещения.

            Купить плетеные кресла в Красном Куте можно на нашем сайте. Вы можете напрямую связаться с нашим отделом продаж. Наши менеджеры ежегодно проходят аттестацию и имеют все необходимые компетенции относительно новых и актуальных моделей мебели. Они абсолютно точно помогут определиться с выбором мебели и предоставят наилучший вариант, который полностью удовлетворит всем Вашим потребностям. На сегодняшний день доставка мебели производится по всей России и странам СНГ.

            Почему плетеные кресла покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Красный Кут и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Красному Куту ?

              Доставка товара по Красному Куту осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Красному Куту ?

              Стоимость доставки по Красному Куту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Красному Куту осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Красному Куту телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Красном Куте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Красному Куту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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