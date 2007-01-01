Плейсматы в Белово оптом

от 290 ₽

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Настоящее фото товара Сервировочная салфетка 45х30 ST3015, произведённого компанией ChiedoCover
60 ₽
Оптовая цена
4.6
Сервировочная салфетка 45х30 ST3015
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка 44х30, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.1
Сервировочная салфетка 44х30
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка 30х45, произведённого компанией ChiedoCover
115 ₽
Оптовая цена
4.5
Сервировочная салфетка 30х45
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия серо-зеленая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.1
Сервировочная салфетка ДеНастия серо-зеленая, 36 см
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия голубая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.8
Сервировочная салфетка ДеНастия голубая, 36 см
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, персиковая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.2
Сервировочная салфетка ДеНастия, персиковая, 36 см
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, сиреневая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.6
Сервировочная салфетка ДеНастия, сиреневая, 36 см
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, серо-фиолетовая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.5
Сервировочная салфетка ДеНастия, серо-фиолетовая, 36 см
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, фиолетовая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.4
Сервировочная салфетка ДеНастия, фиолетовая, 36 см
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, белая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
225 ₽
Оптовая цена
4.8
Сервировочная салфетка ДеНастия, белая, 36 см
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, черная, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
225 ₽
Оптовая цена
4.9
Сервировочная салфетка ДеНастия, черная, 36 см
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, коричневая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
225 ₽
Оптовая цена
4.2
Сервировочная салфетка ДеНастия, коричневая, 36 см
Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, коралловая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
225 ₽
Оптовая цена
4.7
Сервировочная салфетка ДеНастия, коралловая, 36 см
Настоящее фото товара Салфетка под горячее Купман, произведённого компанией ChiedoCover
225 ₽
Оптовая цена
4.5
Салфетка под горячее Купман
Настоящее фото товара Салфетка под горячее 30х43 см, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.5
Салфетка под горячее 30х43 см
Настоящее фото товара Салфетка V-Line, 31х40 см, бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
150 ₽
Оптовая цена
4.2
Салфетка V-Line, 31х40 см, бамбук
Настоящее фото товара Салфетка Rimiling, 30х45 см, бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
135 ₽
Оптовая цена
4.6
Салфетка Rimiling, 30х45 см, бамбук
Настоящее фото товара Салфетка Гобелен, этника, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.2
Салфетка Гобелен, этника
Настоящее фото товара Салфетка Жаккард круглая, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
5
Салфетка Жаккард круглая
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Как правильно выбрать плейсматы для сегмента HoReCa?

Выбор качественного текстиля играет важную роль в формировании подачи блюд. При выборе данных изделий в Белово в ресторан, а также кафе и другие места общественного питания необходимо тщательно продумать не только интерьер помещения, но и плейсматы. Буквально этот термин переводится как «подставочные салфетки». Посредством этих изделий появляется возможность буквально за несколько минут легко и просто преобразить привычную сервировку стола, дополнить интерьер помещения и сформировать неподражаемый стиль. Как правильно использовать плейсматы, где они применяются, из какого материала изготавливаются. Рассмотрим эти изделия более подробно.

Плейсматы салфетки: широкий ассортимент и практичность

Столик в ресторане или кафе должен привлекать внимание, располагать к приятному времяпрепровождению и аппетиту. Плейсматы салфетки являются неотъемлемой частью сервировки любого стола, они относятся к разряду обязательных. Это очень многофункциональные изделия: они кладутся под тарелки, выполняют декоративную функцию и надежно защищают стол от различных внешних воздействий. Одним из самых распространенных материалов изготовления подобных изделий является ПВХ. Этот материал обладает несколькими преимуществами. В первую очередь — высокие показатели механической прочности и устойчивость к различным физическим воздействиям. Таким образом, плейсматы салфетки из ПВХ не истираются при повседневном пользовании, сохраняют все свои положительные качества и привлекательный внешний вид. Водостойкость — еще одно из достоинств, при трапезе могут быть различные ситуации, плейсматы хорошо надежно защищают от остатков пищи и пролитых напитков. Они не пропускают влагу, таким образом, стол остается сухим. Кроме того, такие изделия имеют отличные электроизоляционные качества и стойкость к изменениям температур и влажности. В тоже время плейсматы очень практичны, они не накапливают пыль и грязь, для того, чтобы привести их в порядок необходимо просто влажная салфетка. Таким образом, буквально за несколько минут будут иметь первоначальный внешний вид. Так как они устойчивы к различным моющим средствам, то легко можно убрать даже сильные загрязнения, а также жир от остатков пищи.

Плейсматы на стол: универсальность и эстетичность

Это очень универсальные изделия, они органично будут смотреться в любом стиле интерьера ресторана, кафе и других мест общественного питания. Обычная посуда на плейсматах меняет свой облик, в каталоге продукции представлены модели различных цветов и форм. Одним из достоинств является возможность зонировать пространство стола, при этом поставив столовые приборы и посуду для каждого гостя. Так формируется удобство и приятный прием пищи. Плейсматы могут декорироваться под стиль Вашего ресторана или кафе.

Еще одним из хороших материалов для изготовления плейсматов являются каучук, плетеная соломка или бамбук. Большое многообразие моделей упрощает выбор, в соответствии с стилистикой Вашего заведения можно выбрать идеальный вариант подставочных салфеток. Они обладают рядом преимуществ: достойно переносят различные температуры, поэтому на них разрешается ставить горячие блюда, в том числе, суп, горячий чайник или кофе. После того, как гости освободили столик, потребуется буквально несколько минут для того, чтобы подготовить стол к приходу следующих гостей. Итак, нечаянно пролитые жидкости или остатки пищи не окажут на их внешний вид никакого воздействия, при правильном и своевременном уходе они прослужат много лет.

Круглые плейсматы

В настоящее время встречаются плейсматы различных материалов, а также форм и дизайна. Круглые изделия выгодно отличаются своей эстетикой и формой. Они, как правило, идеально подходят под форму тарелок для подачи первых и вторых блюд. Цвет моделей рекомендуется выбирать в соответствии с основной расцветкой основного интерьера в помещении. Так формируется монолитный и органичный образ всего заведения. Плейсматы имеют приемлемую стоимость, очень распространены и доступны. Характерным признаком этих изделий является удачная комбинация высокого качества, практичности и долговечности. Они очень компактны, поэтому легко вписываются даже в небольшие столики.

Кроме того, данные изделия нашли применение в гостиной, а также столовой и ванной. За счет современного внешнего вида они выгодно смотреться дома, в качестве подставки под цветы, свечи, шкатулки и другие изделия.

Итак, плейсматы — универсальный и необходимый аксессуар для каждого ресторана, а также кафе и других заведений сегмента HoReCa. Широкий ассортимент, большой выбор цвета, а также формы и материала изготовления расширяет возможности. Они многофункциональны, могут служит как декоративный элемент в заведении, а также использоваться по назначению: предохранять стол от различных физических и механических воздействий. Это удачная инвестиция в Ваш малый бизнес.

Где купить плейсматы в Белово?

ChiedoCover – современная развивающаяся компания по изготовлению и продаже столов, стульев, а также мягкой мебели и аксессуаров. Мы осуществляем меблировку любого помещения. Наша компания производит мебель различных стилей, наши дизайнеры работают на создании удобной и комфортной мебели, которая станет центром притяжения и внимания. Мы изготавливаем мебель на собственном производстве, благодаря чему гарантируется высокое качество и надежность изделий. Компания развивается и открывает свои шоурумы по всей России, это позволяет абсолютно каждому покупателю прийти и посмотреть качество, а также внешний вид и ознакомиться с техническими характеристиками мебели. За врем существования компании мы произвели меблировку многих известных ресторанов и кафе. Мебель от ChiedoCover будет радовать своим удобством и долговечностью на протяжении всего срока эксплуатации.

Купить плейсматы в Белово можно на нашем сайте, здесь представлен широкий модельный ряд. Стулья и столы, мягкая мебель и другие модели — здесь Вы найдете все самое необходимое для качественной меблировки Вашего помещения. Функция обратный звонок экономит Ваше время, оставьте заявку и в самое ближайшее время с Вами свяжутся наши профессиональные менеджеры. Доставка мебели производится по всей России и странам СНГ.

Почему плейсматы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Белово и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Белово ?

    Доставка товара по Белово осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Белово ?

    Стоимость доставки по Белово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Белово осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Белово телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Белово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Белово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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