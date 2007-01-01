Выбор качественного текстиля играет важную роль в формировании подачи блюд. При выборе данных изделий в Реутове в ресторан, а также кафе и другие места общественного питания необходимо тщательно продумать не только интерьер помещения, но и плейсматы. Буквально этот термин переводится как «подставочные салфетки». Посредством этих изделий появляется возможность буквально за несколько минут легко и просто преобразить привычную сервировку стола, дополнить интерьер помещения и сформировать неподражаемый стиль. Как правильно использовать плейсматы, где они применяются, из какого материала изготавливаются. Рассмотрим эти изделия более подробно.
Столик в ресторане или кафе должен привлекать внимание, располагать к приятному времяпрепровождению и аппетиту. Плейсматы салфетки являются неотъемлемой частью сервировки любого стола, они относятся к разряду обязательных. Это очень многофункциональные изделия: они кладутся под тарелки, выполняют декоративную функцию и надежно защищают стол от различных внешних воздействий. Одним из самых распространенных материалов изготовления подобных изделий является ПВХ. Этот материал обладает несколькими преимуществами. В первую очередь — высокие показатели механической прочности и устойчивость к различным физическим воздействиям. Таким образом, плейсматы салфетки из ПВХ не истираются при повседневном пользовании, сохраняют все свои положительные качества и привлекательный внешний вид. Водостойкость — еще одно из достоинств, при трапезе могут быть различные ситуации, плейсматы хорошо надежно защищают от остатков пищи и пролитых напитков. Они не пропускают влагу, таким образом, стол остается сухим. Кроме того, такие изделия имеют отличные электроизоляционные качества и стойкость к изменениям температур и влажности. В тоже время плейсматы очень практичны, они не накапливают пыль и грязь, для того, чтобы привести их в порядок необходимо просто влажная салфетка. Таким образом, буквально за несколько минут будут иметь первоначальный внешний вид. Так как они устойчивы к различным моющим средствам, то легко можно убрать даже сильные загрязнения, а также жир от остатков пищи.
Это очень универсальные изделия, они органично будут смотреться в любом стиле интерьера ресторана, кафе и других мест общественного питания. Обычная посуда на плейсматах меняет свой облик, в каталоге продукции представлены модели различных цветов и форм. Одним из достоинств является возможность зонировать пространство стола, при этом поставив столовые приборы и посуду для каждого гостя. Так формируется удобство и приятный прием пищи. Плейсматы могут декорироваться под стиль Вашего ресторана или кафе.
Еще одним из хороших материалов для изготовления плейсматов являются каучук, плетеная соломка или бамбук. Большое многообразие моделей упрощает выбор, в соответствии с стилистикой Вашего заведения можно выбрать идеальный вариант подставочных салфеток. Они обладают рядом преимуществ: достойно переносят различные температуры, поэтому на них разрешается ставить горячие блюда, в том числе, суп, горячий чайник или кофе. После того, как гости освободили столик, потребуется буквально несколько минут для того, чтобы подготовить стол к приходу следующих гостей. Итак, нечаянно пролитые жидкости или остатки пищи не окажут на их внешний вид никакого воздействия, при правильном и своевременном уходе они прослужат много лет.
В настоящее время встречаются плейсматы различных материалов, а также форм и дизайна. Круглые изделия выгодно отличаются своей эстетикой и формой. Они, как правило, идеально подходят под форму тарелок для подачи первых и вторых блюд. Цвет моделей рекомендуется выбирать в соответствии с основной расцветкой основного интерьера в помещении. Так формируется монолитный и органичный образ всего заведения. Плейсматы имеют приемлемую стоимость, очень распространены и доступны. Характерным признаком этих изделий является удачная комбинация высокого качества, практичности и долговечности. Они очень компактны, поэтому легко вписываются даже в небольшие столики.
Кроме того, данные изделия нашли применение в гостиной, а также столовой и ванной. За счет современного внешнего вида они выгодно смотреться дома, в качестве подставки под цветы, свечи, шкатулки и другие изделия.
Итак, плейсматы — универсальный и необходимый аксессуар для каждого ресторана, а также кафе и других заведений сегмента HoReCa. Широкий ассортимент, большой выбор цвета, а также формы и материала изготовления расширяет возможности. Они многофункциональны, могут служит как декоративный элемент в заведении, а также использоваться по назначению: предохранять стол от различных физических и механических воздействий. Это удачная инвестиция в Ваш малый бизнес.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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