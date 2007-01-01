Пододеяльники в Абакане оптом

от 550 ₽

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Настоящее фото товара Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
5
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр
Настоящее фото товара Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
5
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр
Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
5
Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр
Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.9
Пододеяльник Евро 220x240 см, бязь 125гр
Настоящее фото товара Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, сатин 135гр
Настоящее фото товара Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 550 ₽
Оптовая цена
4.6
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, сатин 135гр
Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Пододеяльник Евро 200x220 см, сатин 135гр
Настоящее фото товара Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
1 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин
Настоящее фото товара Пододеяльник однотонный из хлопка, Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Пододеяльник однотонный из хлопка, Scenario
Настоящее фото товара Пододеяльник детский из хлопка, Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Пододеяльник детский из хлопка, Scenario
Настоящее фото товара Пододеяльник из хлопка, Paraiso, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Пододеяльник из хлопка, Paraiso
Настоящее фото товара Пододеяльник из хлопка, Nayma, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Пододеяльник из хлопка, Nayma
Настоящее фото товара Пододеяльник 100% хлопка, Irun, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Пододеяльник 100% хлопка, Irun
Настоящее фото товара Двусторонний пододеяльник, Charline, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Двусторонний пододеяльник, Charline
Настоящее фото товара Пододеяльник, Riad, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Пододеяльник, Riad
Настоящее фото товара Пододеяльник из хлопка Lucia, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Пододеяльник из хлопка Lucia
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Пододеяльники для гостиниц: важные факторы при выборе материала и ткани

Постельного белье для гостиниц и отелей в Хакасии должно отвечать повышенным требованиям, поскольку при ежедневной смене полотенец, наволочек, простыней и пододеяльников увеличивается нагрузка на ткань. Она должна выдерживать максимальные нагрузки, при этом не садиться и не изменять внешний вид.

Основные факторы, влияющие на выбор пододеяльников

Постельное белье — это с одной стороны не главный и не ключевой фактор, основываясь на который можно складывать мнение о гостиничном номере и гостинице в общем и целом. Однако, из таких мелочей и деталей формируется наш положительный или отрицательный отзыв, что сказывается на общей картине отзывов, исходя из чего потенциальные посетители будут принимать решение о посещении и размещении в данной гостинице. По мнению ведущих отельеров, существуют четыре основных качества, которые выделяют хорошее постельное белье: износостойкость, повышенная прочность, а также легкость при глажении и, чтобы ткань не линяла при стирке. Материалом изготовление может выступать стопроцентный хлопок, сатин или ткань смешанного состава. Например, хлопок в тандеме с полиэстером повышает характеристики пододеяльников, делает проще уход и стирку такого постельного белья. Это постельное белье не мнется, его практически не требуется гладить, что существенно влияет на обслуживание номеров. Также серьезным фактором, влияющим на выбор постельного белья является количество переплетений нити на квадратный дюйм. По этим техническим характеристикам определяется прочность ткани и последующий эксплуатационный срок. Пододеяльники у которых этот показатель низкий, не прослужат долго и потребуют относительно быстрой замены. Удачным решением станет белье 120 — 140 г/м. Пододеяльники, которые сшиты из такой ткани будут одновременно отвечать двум составляющим: мягкие, легкие и приятные на ощупь для постояльцев гостиницы или отеля. Для руководителей гостиниц не придется менять белье каждые полгода, что сэкономит Ваш бюджет.

Где купить пододеяльник в гостиницу в Хакасии?

Предприятие-производитель мебели и текстиля ChiedoCover расширяет линейку производства продукции. Мы предлагаем комплексное оснащение гостиниц, а также кафе и ресторанов. Для того, чтобы выпускаемая продукция соответствовала высокому качеству, мы отслеживаем каждый этап производства. Благодаря слаженной работе всей производственной цепочки получается товар повышенного качества.

Купить пододеяльник в гостиницу или отель в Абакане можно на нашем сайте. Менеджеры из отдела продаж обладают всеми необходимыми профессиональными навыками для того, чтобы предоставить Вам исчерпывающую информацию о наличии, текущих акциях и сроках поставки продукции.

Почему пододеяльники покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Абакан и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Абакану ?

    Доставка товара по Абакану осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Абакану ?

    Стоимость доставки по Абакану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Абакану осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Абакану телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Абакане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Абакану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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