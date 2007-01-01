Постельного белье для гостиниц и отелей в Орловской области должно отвечать повышенным требованиям, поскольку при ежедневной смене полотенец, наволочек, простыней и пододеяльников увеличивается нагрузка на ткань. Она должна выдерживать максимальные нагрузки, при этом не садиться и не изменять внешний вид.
Основные факторы, влияющие на выбор пододеяльников
Постельное белье — это с одной стороны не главный и не ключевой фактор, основываясь на который можно складывать мнение о гостиничном номере и гостинице в общем и целом. Однако, из таких мелочей и деталей формируется наш положительный или отрицательный отзыв, что сказывается на общей картине отзывов, исходя из чего потенциальные посетители будут принимать решение о посещении и размещении в данной гостинице. По мнению ведущих отельеров, существуют четыре основных качества, которые выделяют хорошее постельное белье: износостойкость, повышенная прочность, а также легкость при глажении и, чтобы ткань не линяла при стирке. Материалом изготовление может выступать стопроцентный хлопок, сатин или ткань смешанного состава. Например, хлопок в тандеме с полиэстером повышает характеристики пододеяльников, делает проще уход и стирку такого постельного белья. Это постельное белье не мнется, его практически не требуется гладить, что существенно влияет на обслуживание номеров. Также серьезным фактором, влияющим на выбор постельного белья является количество переплетений нити на квадратный дюйм. По этим техническим характеристикам определяется прочность ткани и последующий эксплуатационный срок. Пододеяльники у которых этот показатель низкий, не прослужат долго и потребуют относительно быстрой замены. Удачным решением станет белье 120 — 140 г/м. Пододеяльники, которые сшиты из такой ткани будут одновременно отвечать двум составляющим: мягкие, легкие и приятные на ощупь для постояльцев гостиницы или отеля. Для руководителей гостиниц не придется менять белье каждые полгода, что сэкономит Ваш бюджет.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ливнам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
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