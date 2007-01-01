+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Подстолья для круглого стола в Каспийске оптом

          от 1 130 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Каспийску и Дагестану

          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          3 290 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье чугунное Марко
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Гранада, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье чугунное Гранада
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье чугунное Рим
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Севилья КР, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье чугунное Севилья КР
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          6 790 ₽7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Марко КР
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ КР, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличииХит
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Понтэ КР
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Верона КР, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Верона КР
          Настоящее фото товара Подстолье стальное Паук, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье стальное Паук
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1020, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье металлическое 1020
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое 1038
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1226, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное 1226
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1218, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье чугунное 1218
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1224, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье чугунное 1224
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1217, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье чугунное 1217
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1237, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье чугунное 1237
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1014, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье чугунное 1014
          Смотреть все

          Подстолья для круглого стола — надежная опора Вашего бизнеса

          Многие рестораторы перед тем, как принять решение по открытию ресторана или кафе достаточно подробно изучают рынок, проводят анализ посетительского спроса, а также анализируют модные стилистические направления и определяют концепцию нового заведения. Такой подход выглядит очень разумным, потому как от этой проделанной работы будет зависеть финансовые потери или выгода малого бизнеса. Настоящей опорой любого заведения в Каспийске будут качественные подстолья для круглого стола. Если Вы произведете оснащение такими моделями своего кафе или ресторана, то надолго забудете о какой-либо замене мебели.

          Технические характеристики подстолья для круглого стола

          Перед тем как открыть место общественного питания необходимо собрать информацию относительно того или иного стиля, насколько он сейчас популярен, сформировать некий образ и к этому созданному интерьеру подбирать меблировку. Современные подстолья для круглого стола относятся к тем предметам мебели, входящих в список самых необходимых и благодаря которым происходит оснащение, скажем так, основы и каркаса будущего заведения. Что важно учитывать при этом первом этапе?

          Основные преимущества подстольев с круглой формой столы

          Для начала необходимо определиться с моделью и дизайном. Какие преимущества надежных подстольев для круглого стола, в чем особенность этих изделий? Круглая форма позволяет вместить больше посетителей за одним столом, поэтому их заказывают себе в кафе и рестораны небольшого помещения, где весьма ограничена полезная площадь. Кроме того, такая форма менее травмоопасна для посетителей, поскольку отсутствуют острые углы, которые могут либо порвать, либо зацепить одежду или поранить гостей заведения, а особенно детей. Поэтому такие подстолья можно уверенно использовать в детских тематических кафе. Отметим еще одно преимущество — это создание более уютной и дружественной атмосферы, такая форма стола сокращает дистанцию между людьми, сидящими за одним столиком и способствует созданию более романтичной обстановки для пары влюбленных.

          Сталь и чугун считаются главным материалом изготовления этих изделий на российском рынке HoReCa. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, постараемся их определить. Стальные модели обладают прочной и твердой структурой, их проще подвергать какой-то обработке, с другой стороны чугунные подстолья для круглого стола имеют более легкий вес, их можно отлить, а стальные ковать или варить. Самым распространенным их отличием является цвет получаемых изделий. Так, сталь — светлая и блестит, в отличие от чугуна, который имеет матовую, более темную поверхность.

          Где купить подстолья для круглого стола в Каспийске?

          Главной целью нашей компании является удовлетворение потребностей клиентов, которые выбирая нас, приобретают товар отличного качества и большого срока службы. Компания ChiedoCover осуществляет производство только сертифицированных товаров, которые абсолютно безопасны для использования в любых местах общественного питания. У нас Вы найдете лучший ассортимент товаров, где можно точно подобрать мебель именно под стиль Вашего заведения.

          Купить подстолья для круглого стола в Каспийске можно на нашем сайте. После выбора и оформление заказа мы оперативно доставим Ваш товар в любой город России удобной для Вас транспортной компанией. В самые кротчайшие сроки Вы сможете использовать нашу продукцию в Вашем бизнесе.

          Почему подстолья для круглого стола покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Каспийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Каспийску ?

            Доставка товара по Каспийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Каспийску ?

            Стоимость доставки по Каспийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Каспийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Каспийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Каспийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Каспийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют