Если у Вас нет, так называемого своего заведения, то смело посещайте новые, которые только открылись. Такие заведения вынуждены бороться за внимание клиентов и посетителей, поэтому смогут предложить Вам лучший сервис. Наверное, по-праву, считается, что в погоне за клиентами рестораны и кафе предлагают самые невероятные и фантастические варианты стилистического оформления и необычных цветовых идей.
Подстолья из нержавеющей стали замечательно и органично будут смотреться практически в любом стиле. Сталь — один из самых востребованных материалов на рынке сырья. Этот материал сверх прочен и предельно надежен. Если Вы собираетесь устанавливать столы в кафе, ресторан и хотите надолго забыть о дополнительных тратах на уход и обслуживание, тогда подстолья из нержавеющей стали это Ваш выбор. Эти изделия на протяжении многих лет не изменят свой облик, им не страшны механические воздействия, перепады и различные температурные режимы. Антикоррозийные свойства таких подстольев — весомое достоинство данного материала. Экологичность также серьезный фактор при выборе подстольев. Этот материал не издает никаких посторонних и неприятных запахов.
Современный и стильный внешний вид подстольев из нержавеющей стали прелестно дополнит практически любой интерьер. Серебристая поверхность удачно сочетается с интерьером, выполненным в белые или черные тона. Также такой цвет динамично и на контрасте будет смотреться с красным, розовым или желтым. Подстолья из нержавеющей стали отличаются своей универсальностью: кафе, рестораны, места общественного питания, бары и пабы. Такие подстолья могут выдерживать серьезные механические нагрузки со стороны посетителей. Нержавеющая основа долго не изменит своего серебристого облика и станет опорой Вашего бизнеса.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Гатчине осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Гатчине рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Гатчине осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Гатчине с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня