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          Товары по акции

          Подстолья из нержавеющей стали в Губкине оптом

          от 4 610 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Губкину и Белгородской области

          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье из нержавеющей стали 1002
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1266, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье из нержавеющей стали 1266
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1087, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 1087
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1258, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье из нержавеющей стали 1258
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1275, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье из нержавеющей стали 1275
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1075, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье из нержавеющей стали 1075
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1074, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье из нержавеющей стали 1074
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1203, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье из нержавеющей стали 1203
          Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1264, произведённого компанией ChiedoCover
          10 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье барное из нержавеющей стали 1264
          Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1265, произведённого компанией ChiedoCover
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье барное из нержавеющей стали 1265
          Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1252, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье барное из нержавеющей стали 1252
          Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1060, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье из нержавеющей стали 1060
          Настоящее фото товара Подстолье барное 1145, произведённого компанией ChiedoCover
          4 610 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье барное 1145
          Настоящее фото товара Подстолье двойное 12613, произведённого компанией ChiedoCover
          5 910 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье двойное 12613
          Настоящее фото товара Подстолье Flat BR22 самовыравнивающееся, произведённого компанией ChiedoCover
          5 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье Flat BR22 самовыравнивающееся
          Настоящее фото товара Подстолье Flat BX26 BAR самовыравнивающееся, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье Flat BX26 BAR самовыравнивающееся
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          Подстолья из нержавеющей стали — приятная эстетика в сочетании с невероятной долговечностью

          Если у Вас нет, так называемого своего заведения, то смело посещайте новые, которые только открылись. Такие заведения вынуждены бороться за внимание клиентов и посетителей, поэтому смогут предложить Вам лучший сервис. Наверное, по-праву, считается, что в погоне за клиентами рестораны и кафе предлагают самые невероятные и фантастические варианты стилистического оформления и необычных цветовых идей.

          Преимущества нержавеющей стали

          Подстолья из нержавеющей стали замечательно и органично будут смотреться практически в любом стиле. Сталь — один из самых востребованных материалов на рынке сырья. Этот материал сверх прочен и предельно надежен. Если Вы собираетесь устанавливать столы в кафе, ресторан и хотите надолго забыть о дополнительных тратах на уход и обслуживание, тогда подстолья из нержавеющей стали это Ваш выбор. Эти изделия на протяжении многих лет не изменят свой облик, им не страшны механические воздействия, перепады и различные температурные режимы. Антикоррозийные свойства таких подстольев — весомое достоинство данного материала. Экологичность также серьезный фактор при выборе подстольев. Этот материал не издает никаких посторонних и неприятных запахов.

          Сфера применения подстольев из нержавеющей стали

          Современный и стильный внешний вид подстольев из нержавеющей стали прелестно дополнит практически любой интерьер. Серебристая поверхность удачно сочетается с интерьером, выполненным в белые или черные тона. Также такой цвет динамично и на контрасте будет смотреться с красным, розовым или желтым. Подстолья из нержавеющей стали отличаются своей универсальностью: кафе, рестораны, места общественного питания, бары и пабы. Такие подстолья могут выдерживать серьезные механические нагрузки со стороны посетителей. Нержавеющая основа долго не изменит своего серебристого облика и станет опорой Вашего бизнеса.

          Где купить подстолья из нержавеющей стали в Белгородской области?

          ChiedoCover на протяжении 13 лет оказывает поддержку и помогает с решением в выборе комплексного оснащения сферы HoReCa. За время существования предприятия нашими клиентами стали многие известные российские компании. Наша ценность в стремление помочь клиенту, разобраться в индивидуальных особенностях заказа или предложить другой вариант решения.

          Купить подстолья из нержавеющей стали в гостиницу в Губкине можно на сайте нашей компании. Экспертные менеджеры из отдела продаж своевременно свяжутся с Вами и ответят на вопросы, касающиеся Вашего заказа.

          Почему подстолья из нержавеющей стали покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Губкин и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Губкину ?

            Доставка товара по Губкину осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Губкину ?

            Стоимость доставки по Губкину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Губкину осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Губкину телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Губкине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Губкину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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