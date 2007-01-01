+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Подставки для ног
        Новинки
        Популярное
        Лофт
        Мебель Лофт
        Освещение в стиле лофт
        Новинки
        Популярное
        Ткани
        Вид
        Новинки
        Популярное
        Мебель для хранения
        Стеллажи и этажерки
        Комоды и буфеты
        Прихожие и обувницы
        Шкафы
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Подстолья из нержавеющей стали в Выборге оптом

            от 4 610 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Выборгу и Ленинградской области

            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1266, произведённого компанией ChiedoCover
            5 690 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Подстолье из нержавеющей стали 1266
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1087, произведённого компанией ChiedoCover
            11 790 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Подстолье из нержавеющей стали 1087
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1086, произведённого компанией ChiedoCover
            8 190 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Подстолье из нержавеющей стали 1086
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1275, произведённого компанией ChiedoCover
            7 590 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Подстолье из нержавеющей стали 1275
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1075, произведённого компанией ChiedoCover
            6 590 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Подстолье из нержавеющей стали 1075
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1267, произведённого компанией ChiedoCover
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Подстолье из нержавеющей стали 1267
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1074, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            4 790 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Подстолье из нержавеющей стали 1074
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1203, произведённого компанией ChiedoCover
            8 190 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Подстолье из нержавеющей стали 1203
            Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1265, произведённого компанией ChiedoCover
            11 490 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подстолье барное из нержавеющей стали 1265
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1060, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            6 490 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Подстолье из нержавеющей стали 1060
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 316018, произведённого компанией ChiedoCover
            12 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Подстолье из нержавеющей стали 316018
            Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 316019, произведённого компанией ChiedoCover
            12 390 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Подстолье из нержавеющей стали 316019
            Настоящее фото товара Подстолье барное 1145, произведённого компанией ChiedoCover
            4 610 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Подстолье барное 1145
            Настоящее фото товара Подстолье двойное 12613, произведённого компанией ChiedoCover
            5 910 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Подстолье двойное 12613
            Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1254EM, произведённого компанией ChiedoCover
            5 690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стальное Подстолье 1254EM
            Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1003EM двойное, произведённого компанией ChiedoCover
            6 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стальное Подстолье 1003EM двойное
            Смотреть все

            Подстолья из нержавеющей стали — приятная эстетика в сочетании с невероятной долговечностью

            Если у Вас нет, так называемого своего заведения, то смело посещайте новые, которые только открылись. Такие заведения вынуждены бороться за внимание клиентов и посетителей, поэтому смогут предложить Вам лучший сервис. Наверное, по-праву, считается, что в погоне за клиентами рестораны и кафе предлагают самые невероятные и фантастические варианты стилистического оформления и необычных цветовых идей.

            Преимущества нержавеющей стали

            Подстолья из нержавеющей стали замечательно и органично будут смотреться практически в любом стиле. Сталь — один из самых востребованных материалов на рынке сырья. Этот материал сверх прочен и предельно надежен. Если Вы собираетесь устанавливать столы в кафе, ресторан и хотите надолго забыть о дополнительных тратах на уход и обслуживание, тогда подстолья из нержавеющей стали это Ваш выбор. Эти изделия на протяжении многих лет не изменят свой облик, им не страшны механические воздействия, перепады и различные температурные режимы. Антикоррозийные свойства таких подстольев — весомое достоинство данного материала. Экологичность также серьезный фактор при выборе подстольев. Этот материал не издает никаких посторонних и неприятных запахов.

            Сфера применения подстольев из нержавеющей стали

            Современный и стильный внешний вид подстольев из нержавеющей стали прелестно дополнит практически любой интерьер. Серебристая поверхность удачно сочетается с интерьером, выполненным в белые или черные тона. Также такой цвет динамично и на контрасте будет смотреться с красным, розовым или желтым. Подстолья из нержавеющей стали отличаются своей универсальностью: кафе, рестораны, места общественного питания, бары и пабы. Такие подстолья могут выдерживать серьезные механические нагрузки со стороны посетителей. Нержавеющая основа долго не изменит своего серебристого облика и станет опорой Вашего бизнеса.

            Где купить подстолья из нержавеющей стали в Ленинградской области?

            ChiedoCover на протяжении 13 лет оказывает поддержку и помогает с решением в выборе комплексного оснащения сферы HoReCa. За время существования предприятия нашими клиентами стали многие известные российские компании. Наша ценность в стремление помочь клиенту, разобраться в индивидуальных особенностях заказа или предложить другой вариант решения.

            Купить подстолья из нержавеющей стали в гостиницу в Выборге можно на сайте нашей компании. Экспертные менеджеры из отдела продаж своевременно свяжутся с Вами и ответят на вопросы, касающиеся Вашего заказа.

            Почему подстолья из нержавеющей стали покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Выборг и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Выборгу ?

              Доставка товара по Выборгу осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Выборгу ?

              Стоимость доставки по Выборгу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Выборгу осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Выборгу телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Выборге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Выборгу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют