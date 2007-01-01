Современные стилисты и декораторы в сфере HoReCa предлагают сочетание удивительных и порой не сочетаемых элементов декора. Помимо классических стилей, которые, наверное, никогда не потеряют свою популярность, в Копейске, по -прежнему, очень востребован стиль, пришедший из США — лофт.
Подстолья в стиле лофт выполнены из чугуна. Этот материал состоит из сплава фосфора, углерода и железа. Согласно научным данным, именно эти элементы отвечают за прочность, надежность и длительный срок службы. Количество этих элементов тщательно отслеживается. Если рассматривать сферу применения, то в первую очередь — это кафе и рестораны. Чугун абсолютно безопасен и экологичен. Следовательно, даже при ежедневном использовании подстольев в стиле лофт из чугуна посетители заведений не почувствуют никаких запахов. Также достоинством является не зависимость от перепада температур, влажности и других климатических изменений. Подстолья прекрасно сохраняют свою форму и внешний облик. Прочность — еще одно преимущество. Чугунные подстолья в лофт стиле настолько долговечны, что один раз отдав предпочтение таким моделям, Вам не придется долгое время думать об их замене — они предельно выносливы.
В современном стиле лофт ценится ограниченность и особенность дизайна интерьера. Простота и сдержанность в стиле отлично сочетается с безупречным вкусом. Подстолья в лофт стиле заострят внимание посетителей и гостей, а также помогут раскрыть и передать идею и концепцию всего заведения. Прежде всего важно учитывать, что лофт — это именно индивидуальное восприятие каждого посетителя, поэтому грамотная игра элементами декора может значительно увеличить поток посетителей.
Сегодня завод по производству мебели и текстиля ChiedoCover оснастил множество кафе, ресторанов и гостиниц в России и СНГ. Возможности нашей компании в сегменте HoReCa практически не ограничены. Мы предлагаем Вам выполнить заказ повышенной сложности, с множествами эксклюзивных и индивидуальных параметров. Наша материально-производственная база располагается в Слободском районе Кировской области. Мы автоматизировали и обновили производство, внедрили автоматизированные машины и тем самым свели практически к нулю брак продукции.
Купить подстолья в стиле лофт в Копейске можно на нашем сайте. Наши клиенты становятся обладателями самых выгодных цен и ежемесячных акций. Праздничные скидки, а также сезонные предложения и акции на различные категории продукции помогут Вам оперативнее определиться с выбором мебели, текстиля и дополнительного оборудования.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Копейску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Копейску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Копейску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Копейску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня