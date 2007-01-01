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          Товары по акции

          Подстолья в стиле Лофт в Ленинске-Кузнецком оптом

          от 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ленинску-Кузнецкому и Кемеровской области

          Настоящее фото товара Подстолье Паола Бар2, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье Паола Бар2
          Настоящее фото товара Подстолье Паола Бар, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье Паола Бар
          Настоящее фото товара Подстолье Круз Биг, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье Круз Биг
          Настоящее фото товара Подстолье Паола Биг, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье Паола Биг
          Настоящее фото товара Подстолье Паола Банкет, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье Паола Банкет
          Настоящее фото товара Подстолье Форти 60, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Форти 60
          Настоящее фото товара Подстолье Рокки 84, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Рокки 84
          Настоящее фото товара Подстолье Форти 84, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье Форти 84
          Настоящее фото товара Подстолье Паола Банкет 2, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье Паола Банкет 2
          Настоящее фото товара Подстолье Ханна Банкет, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье Ханна Банкет
          Настоящее фото товара Подстолье Данте Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье Данте Лофт
          Настоящее фото товара Подстолье Данте Лофт 2, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье Данте Лофт 2
          Настоящее фото товара Подстолье Данте Лофт Банкет, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Данте Лофт Банкет
          Настоящее фото товара Подстолье Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье Пентагон
          Настоящее фото товара Подстолье Пентагон М, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье Пентагон М
          Настоящее фото товара Подстолье Пентагон Б, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье Пентагон Б
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          Подстолья в стиле Лофт: свобода и выражение в интерьере помещение

          Современные стилисты и декораторы в сфере HoReCa предлагают сочетание удивительных и порой не сочетаемых элементов декора. Помимо классических стилей, которые, наверное, никогда не потеряют свою популярность, в Ленинске-Кузнецком, по -прежнему, очень востребован стиль, пришедший из США — лофт.

          Подстолья в стиле лофт выполнены из чугуна. Этот материал состоит из сплава фосфора, углерода и железа. Согласно научным данным, именно эти элементы отвечают за прочность, надежность и длительный срок службы. Количество этих элементов тщательно отслеживается. Если рассматривать сферу применения, то в первую очередь — это кафе и рестораны. Чугун абсолютно безопасен и экологичен. Следовательно, даже при ежедневном использовании подстольев в стиле лофт из чугуна посетители заведений не почувствуют никаких запахов. Также достоинством является не зависимость от перепада температур, влажности и других климатических изменений. Подстолья прекрасно сохраняют свою форму и внешний облик. Прочность — еще одно преимущество. Чугунные подстолья в лофт стиле настолько долговечны, что один раз отдав предпочтение таким моделям, Вам не придется долгое время думать об их замене — они предельно выносливы.

          В современном стиле лофт ценится ограниченность и особенность дизайна интерьера. Простота и сдержанность в стиле отлично сочетается с безупречным вкусом. Подстолья в лофт стиле заострят внимание посетителей и гостей, а также помогут раскрыть и передать идею и концепцию всего заведения. Прежде всего важно учитывать, что лофт — это именно индивидуальное восприятие каждого посетителя, поэтому грамотная игра элементами декора может значительно увеличить поток посетителей.

          Где купить подстолья в стиле лофт в кафе или ресторан в Ленинске-Кузнецком и Кемеровской области?

          Сегодня завод по производству мебели и текстиля ChiedoCover оснастил множество кафе, ресторанов и гостиниц в России и СНГ. Возможности нашей компании в сегменте HoReCa практически не ограничены. Мы предлагаем Вам выполнить заказ повышенной сложности, с множествами эксклюзивных и индивидуальных параметров. Наша материально-производственная база располагается в Слободском районе Кировской области. Мы автоматизировали и обновили производство, внедрили автоматизированные машины и тем самым свели практически к нулю брак продукции.

          Купить подстолья в стиле лофт в Ленинске-Кузнецком можно на нашем сайте. Наши клиенты становятся обладателями самых выгодных цен и ежемесячных акций. Праздничные скидки, а также сезонные предложения и акции на различные категории продукции помогут Вам оперативнее определиться с выбором мебели, текстиля и дополнительного оборудования.

          Почему подстолья в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ленинск-Кузнецкий и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ленинску-Кузнецкому ?

            Доставка товара по Ленинску-Кузнецкому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ленинску-Кузнецкому ?

            Стоимость доставки по Ленинску-Кузнецкому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ленинску-Кузнецкому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ленинску-Кузнецкому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ленинске-Кузнецком при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ленинску-Кузнецкому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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