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          Товары по акции

          Подушки на стулья Кроссбэк в Кургане оптом

          от 430 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кургану и Курганской области

          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, белая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          Хит
          460 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, белая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          460 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          460 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          460 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          460 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, красная
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          460 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          460 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          460 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, белая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          430 ₽460 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка для стула Кроссбэк, белая
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          430 ₽460 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, синяя, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          430 ₽460 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка для стула Кроссбэк, синяя
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, черная, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          430 ₽460 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка для стула Кроссбэк, черная
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          430 ₽460 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка для стула Кроссбэк, салатовая
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, красная, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          430 ₽460 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка для стула Кроссбэк, красная
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          430 ₽460 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая
          Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          430 ₽460 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка для стула Кроссбэк, коричневая
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          Подушки на стулья Кроссбэк в Кургане и Курганской области

          Кроссбэк – знаменитая модель стульев, изготовленных из натурального дерева. Чаще всего стулья используют при организации свадеб, юбилеев или других праздничных торжеств. Свою популярность мебель получила благодаря знаменитым фильмам, где интересные сцены происходили в чарующих интерьерах. Именно в этих залах «засветились» стулья Кроссбэк.

          При выборе рестораторы советуют ориентироваться на ее качество и комфортабельности, так как того, насколько удобно будет сидеть посетителю зависит его времянахождение в вашем кафе, а значит и сумма чека. Так как стулья изготовлены из твердых пород дерева, на таком сидении долго не посидеть. Поэтому рекомендуется приобретать специальные подушки.

          Подушки на стулья Кроссбэк могут стать настоящим украшением!

          Большой выбор подушек позволяет найти идеальный вариант, который впишется в любой интерьер, подчеркнет его и расставит акценты. Многое зависит от выбора расцветки материала. Например, в прованский стиль стоит выбрать нежные оттенки и цветочный принт, в классические интерьеры подойдут спокойные однотонные расцветки, а в современные можно добавить яркие тона и необычный рисунок.

          Самыми популярными сегодня являются подушки белого либо черного цвета.

          Как выбрать ткань для подушек на стулья?

          Основными критериями для выбора являются:

          • Высокая степень циркуляции воздуха;
          • Отсутствие эффекта скольжения;
          • Удобство в уходе;
          • Способность выдерживать многократные стирки.

          Идеальными вариантами для ткани признаны журавинка, рогожка, шенилл, жаккард, кожзам, ричард. Это плотные материалы, которые отличаются износостойкостью и долгим сроком службы.

          В качестве наполнителя используют специальный мебельный поролон, повышенной прочности, что не скатывается и не теряет своей формы при больших нагрузках.

          Где купить подушки на стулья Кроссбэк в Кургане?

          В каталоге компании ChiedoCover представлен большой выбор текстиля для ресторанов и гостиниц. Цвет подушек может быть любым, исходя из ваших предпочтений. Предлагаемый нами товар станет прекрасным дополнением банкетной мебели, изготовленной из массива дерева или пластика. Мягкое сидение из текстиля гарантирует комфорт, при этом оно практично и удобно в уходе.

          Мы поставляем товары по всему городу Курган и Курганской области. Для оптовиков и постоянных клиентов у нас особые условия. Вы можете заказать обратный звонок и получить бесплатную консультацию специалиста.

          Почему подушки на стулья кроссбэк покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Курган и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кургану ?

            Доставка товара по Кургану осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кургану ?

            Стоимость доставки по Кургану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кургану осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кургану телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кургане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кургану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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