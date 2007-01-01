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Кроссбэк – знаменитая модель стульев, изготовленных из натурального дерева. Чаще всего стулья используют при организации свадеб, юбилеев или других праздничных торжеств. Свою популярность мебель получила благодаря знаменитым фильмам, где интересные сцены происходили в чарующих интерьерах. Именно в этих залах «засветились» стулья Кроссбэк.
При выборе рестораторы советуют ориентироваться на ее качество и комфортабельности, так как того, насколько удобно будет сидеть посетителю зависит его времянахождение в вашем кафе, а значит и сумма чека. Так как стулья изготовлены из твердых пород дерева, на таком сидении долго не посидеть. Поэтому рекомендуется приобретать специальные подушки.
Подушки на стулья Кроссбэк могут стать настоящим украшением!
Большой выбор подушек позволяет найти идеальный вариант, который впишется в любой интерьер, подчеркнет его и расставит акценты. Многое зависит от выбора расцветки материала. Например, в прованский стиль стоит выбрать нежные оттенки и цветочный принт, в классические интерьеры подойдут спокойные однотонные расцветки, а в современные можно добавить яркие тона и необычный рисунок.
Самыми популярными сегодня являются подушки белого либо черного цвета.
Основными критериями для выбора являются:
Идеальными вариантами для ткани признаны журавинка, рогожка, шенилл, жаккард, кожзам, ричард. Это плотные материалы, которые отличаются износостойкостью и долгим сроком службы.
В качестве наполнителя используют специальный мебельный поролон, повышенной прочности, что не скатывается и не теряет своей формы при больших нагрузках.
В каталоге компании ChiedoCover представлен большой выбор текстиля для ресторанов и гостиниц. Цвет подушек может быть любым, исходя из ваших предпочтений. Предлагаемый нами товар станет прекрасным дополнением банкетной мебели, изготовленной из массива дерева или пластика. Мягкое сидение из текстиля гарантирует комфорт, при этом оно практично и удобно в уходе.
Мы поставляем товары по всему городу Новочебоксарск и Чувашии. Для оптовиков и постоянных клиентов у нас особые условия. Вы можете заказать обратный звонок и получить бесплатную консультацию специалиста.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Новочебоксарску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новочебоксарску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новочебоксарску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новочебоксарску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня