Оформление зала играет важную роль при создании атмосферы в заведении. Интерьер во много зависит от мелочей, поэтому стоит уделить должное внимание выбору декора. Текстильные изделия создают уют и позволяют гостю чувствовать себя как дома, что говорит о желании на дольше остаться в ресторане, а значит увеличить свой заказ.
Стулья Кьявари – одни из самых популярных стульев, которые приобрели известность благодаря голливудским фильмам. Они прекрасно подходят как для кафе и ресторанов, так и для оснащения банкетных залов. Но чтобы создать более праздничное настроение, декораторы рекомендуют украсить мебель текстилем.
Комфорт гостей
Подушки на стулья Кьявари выполняют не только декоративную функцию, но и обеспечивают комфортное положение, снимая нагрузку с позвоночника. Комфорт гостей рестораторы ставят на первое место, поэтому стоит уделить время на выбор подушек. Они должны соответствовать следующим требованиям:
В целях гигиены на подушки шьются специальные чехлы, которые стираются после каждого вечера.
Декоративное направление
С помощью текстиля можно замаскировать некоторые дефекты мебели. Например, потертости, пятна, царапины или сколы. Или же предотвратить их появление, а также загрязнение на новых стульях. Особенно если в заведении большая проходимость.
А если это уличное кафе, то они выполняют и согревающую функцию, предотвращая простуду у гостей.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Алексину осуществляется бесплатно.
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При выборе доставки по Алексину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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