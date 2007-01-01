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          Подушки на стулья Кьявари в Лобне оптом

          от 310 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Лобне и Московской области

          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          470 ₽580 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя
          Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка серая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover-36%
          В наличии
          320 ₽500 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подушка на стул кьявари, рогожка серая, 2см
          Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          В наличии
          400 ₽470 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см
          Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          310 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка галета зеленая
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          Подушки на стулья Кьявари

          Оформление зала играет важную роль при создании атмосферы в заведении. Интерьер во много зависит от мелочей, поэтому стоит уделить должное внимание выбору декора. Текстильные изделия создают уют и позволяют гостю чувствовать себя как дома, что говорит о желании на дольше остаться в ресторане, а значит увеличить свой заказ.

          Стулья Кьявари – одни из самых популярных стульев, которые приобрели известность благодаря голливудским фильмам. Они прекрасно подходят как для кафе и ресторанов, так и для оснащения банкетных залов. Но чтобы создать более праздничное настроение, декораторы рекомендуют украсить мебель текстилем.

          Комфорт гостей

          Подушки на стулья Кьявари выполняют не только декоративную функцию, но и обеспечивают комфортное положение, снимая нагрузку с позвоночника. Комфорт гостей рестораторы ставят на первое место, поэтому стоит уделить время на выбор подушек. Они должны соответствовать следующим требованиям:

          • Качественные материалы обивки и наполнителя. В качестве обивки может быть использован кожзам, габардин, спандекс и т.д. Наполнителем как правило служит мебельный поролон или холлофайбер – эти материалы отлично держат форму, не скатываются, а также быстро сушатся после стирки.
          • Не скользкая поверхность подушек обеспечивает комфорт.
          • Высокая воздухопроницаемость, чтобы избежать эффект потения.
          • Надежно прикрепляться к стулу с помощью завязок, лент или резинок.

          В целях гигиены на подушки шьются специальные чехлы, которые стираются после каждого вечера.

          Декоративное направление

          С помощью текстиля можно замаскировать некоторые дефекты мебели. Например, потертости, пятна, царапины или сколы. Или же предотвратить их появление, а также загрязнение на новых стульях. Особенно если в заведении большая проходимость.

          А если это уличное кафе, то они выполняют и согревающую функцию, предотвращая простуду у гостей.

          Где купить подушки для стульев Кьявари оптом в Лобне?

          ChiedoCover– это поставщик текстильной продукции собственного производства для сферы HoReCa в городе Лобня. В каталоге представлен большой выбор изделий, благодаря чему вы сможете найти подходящее решение для заведения в любом стиле!

          Также мы можем принять заказ по индивидуальным запросам клиента. Обратитесь по телефону горячей линии для более подробной информации или же закажите бесплатную консультацию на сайте онлайн.

          Почему подушки на стулья кьявари покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Лобню и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Лобне ?

            Доставка товара по Лобне осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лобне ?

            Стоимость доставки по Лобне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Лобне осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лобне телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Лобне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Лобне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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