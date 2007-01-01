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          Подушки на стулья в Магнитогорске оптом

          от 310 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Магнитогорску и Челябинской области

          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
          Настоящее фото товара Подушка 07 для стула Кьявари, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подушка 07 для стула Кьявари, бежевая
          Настоящее фото товара Подушка 08 для стула Кьявари, с цветами, произведённого компанией ChiedoCover
          330 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 08 для стула Кьявари, с цветами
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          460 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, белая, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          310 ₽370 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, белая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          400 ₽470 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          470 ₽580 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая
          Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
          570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный
          Настоящее фото товара Подушка на кресло бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка на кресло бежевая
          Настоящее фото товара Подушка на кресло зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка на кресло зеленая
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          Подушки на стулья в Магнитогорске

          Мягкие сидения обеспечивают комфортное положение сидя. Если в вашем заведении стоят стулья, то специальные подушки способны сделать их более удобными, а дизайн уютнее. Жесткие сидения оказывают неблагоприятное воздействие на позвоночник, поэтому сидеть на таких стульях долго невозможно. Любой владелец стремиться, чтобы в его кафе гости не спешили уходить.

          Несмотря на свою простоту, подушки на стулья являются незаменимым атрибутом в кафе или ресторане. Они не только очень удобны, но способны стать настоящим украшением интерьера. Любой посетитель обращает внимание на оформление заведения, поэтому важно при создании дизайн-проекта важно продумать каждую деталь и особенно уделить внимание на декор.

          Преимущества подушек

          • Снижение нагрузок на позвоночник.
          • Комфортная посадка.
          • Интересные расцветки делают интерьер неповторимом.

          Требования к подушкам на стулья

          Чтобы подушки прослужили долго, необходимо подобрать изделие, которое соответствует следующим требованиям:

          • Высококачественные материалы.
          • Способность выдерживать многоразовые чисток.
          • Обеспечение циркуляции воздуха, во избежание эффекта потения.
          • Отсутствие «скользящих» волокон.
          • Привлекательная расцветка.

          При выборе подушек важную роль играет конфигурация стульев и стиль заведения. Например, в классические интерьеры подойдут подушки из кожзама или плотного текстиля однотонных расцветок. А при оформлении банкетов подойдут модели ярких праздничных расцветок.

          В качестве наполнителя рекомендуется использовать тонкий мебельный поролон – он хорошо сохраняет форму, не скатывается, быстро сохнет после стирки. Также хорошо подойдет холлофайбер и синтепон.

          Подушки на стулья обязательно закрепляют декоративными веревочками, липучками, лентами или резинками.

          Где купить подушки на стулья оптом в Магнитогорске?

          Интернет-магазин ChiedoCover предлагает:

          • Широкий выбор подушек на стулья и табуреты под любой стиль помещения.
          • Простота оформления заказа на сайте или по телефону горячей линии.
          • Профессиональные консультации при выборе товара.
          • Удобные способы оплаты заказа.
          • Специальные условия сотрудничества для постоянных клиентов и продуманная системы скидок при оптовых закупках.
          • Мы отвечаем за качество изделий, поэтому предоставляем большой срок гарантии.

          Если у вас возникли дополнительные вопросы по оплате или доставке, оставьте заявку на бесплатную консультацию или позвоните по телефону, указанному на сайте. Наши менеджеры всегда на связи. Специалист проконсультирует и ответит на все вопросы.

          Почему подушки на стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Магнитогорск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Магнитогорску ?

            Доставка товара по Магнитогорску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Магнитогорску ?

            Стоимость доставки по Магнитогорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Магнитогорску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Магнитогорску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Магнитогорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Магнитогорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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