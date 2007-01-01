Подушки в Избербаше оптом

от 98 ₽

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Настоящее фото товара Декоративная подушка Лилу, произведённого компанией ChiedoCover
470 ₽
Оптовая цена
4.6
Декоративная подушка Лилу
Настоящее фото товара Декоративная подушка Керия, произведённого компанией ChiedoCover
570 ₽
Оптовая цена
4.8
Декоративная подушка Керия
Настоящее фото товара Декоративная подушка Крем, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
5
Декоративная подушка Крем
Настоящее фото товара Декоративная подушка Ночь, произведённого компанией ChiedoCover
330 ₽
Оптовая цена
4.2
Декоративная подушка Ночь
Настоящее фото товара Декоративная подушка Barine Maxi красная, произведённого компанией ChiedoCover
1 370 ₽
Оптовая цена
4.9
Декоративная подушка Barine Maxi красная
Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 голубая, произведённого компанией ChiedoCover
710 ₽
Оптовая цена
4.8
Декоративная подушка 45x45 голубая
Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 синяя, произведённого компанией ChiedoCover
710 ₽
Оптовая цена
4.9
Декоративная подушка 45x45 синяя
Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 желтая, произведённого компанией ChiedoCover
710 ₽
Оптовая цена
4.2
Декоративная подушка 45x45 желтая
Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 розовая, произведённого компанией ChiedoCover
710 ₽
Оптовая цена
4.9
Декоративная подушка 45x45 розовая
Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 темно-розовая, произведённого компанией ChiedoCover
710 ₽
Оптовая цена
4.4
Декоративная подушка 45x45 темно-розовая
Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
710 ₽
Оптовая цена
4.2
Декоративная подушка 45x45 фиолетовая
Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
710 ₽
Оптовая цена
4.7
Декоративная подушка 45x45 коричневая
Настоящее фото товара Подушка синтепон, произведённого компанией ChiedoCover
98 ₽
Оптовая цена
4.6
Подушка синтепон
Настоящее фото товара Подушка верблюжья шерсть люкс, произведённого компанией ChiedoCover
618 ₽
Оптовая цена
4.9
Подушка верблюжья шерсть люкс
Настоящее фото товара Подушка бамбук классика цветная, произведённого компанией ChiedoCover
491 ₽
Оптовая цена
4.3
Подушка бамбук классика цветная
Настоящее фото товара Подушка халлофайбер, произведённого компанией ChiedoCover
165 ₽
Оптовая цена
4.6
Подушка халлофайбер
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Подушки для гостиниц: как правильно подобрать и не ошибиться в выборе?

Предъявляемые требования к обслуживанию клиентов и постояльцев гостиниц и отлей в Избербаше представляют собой целый набор определенных характеристик. Комфортность, мягкость, приятные тактильные ощущения — вот не полный набор отзывов клиентов. Выбор подушек для гостиниц определяется ценовой категорией, выбором как качества материала, так и длительным сроком использования. Наверняка, оснащение гостиничных номеров является одной из первых задач в организации и открытие практически любой гостиницы, хостелов премиум класса или отелей. Требования предъявляемые административно — хозяйственной службой гостиницы сосредоточены на подушках, которые хорошо набиты и наполнены. Это необходимо для комфортного отдыха и сна постояльцев, для удовлетворения в том числе и эстетического восприятия и общей атмосферы от посещения гостиницы.

В Дагестане в гостиницах в большинстве своем подушки выполнены из материалов, которые являются гипоаллергенными. Материал изготовления отвечает современным требованиям безопасности. По материалу изготовления подушки для гостиниц бывают: с наполнителем в виде лебяжьего пуха, бамбука, с овечьей шерстью, холлофайбером. Исходя из повышенных требований, предъявляемых к текстилю, а также качеству материала исполнения для гостиничного комплекса, подушки превосходят по комфорту и удобству привычные нам домашние. Одними из лидеров продаж на сегодняшний день является подушки из синтепона. Дополнительный слой синтепона создает наполненность и надутость подушки, что благоприятно сказывается в использовании такого вида подушек. Более высокая плотность обеспечивает как длительный срок эксплуатации, так и первоначальный внешний, который обуславливает отношение и отзыв клиента.

Где купить подушки для гостиниц в Избербаше?

ChiedoCover – производитель мебели, текстиля и аксессуаров для рынка HoReCa. Великолепное оснащение материально — технической базы производства, многолетний опыт работы в сфере гостиничной индустрии гарантирует безупречное качество выпускаемой продукции. Мы в короткие сроки примем заказ, а также произведем расчет и доставим по всей России любой заказ. Индивидуальный подход реализует Ваши фантазии и идеи.

Купить подушки для гостиниц Вы можете на нашем официальном сайте. Удобный и приятный интерфейс, поиск по сайту, широкий каталог продукции поможет определиться с заказом. В случае дополнительных вопросов Вы можете связаться с нашими профессиональными менеджерами из отдела продаж.

Почему подушки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Избербаша и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Избербашу ?

    Доставка товара по Избербашу осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Избербашу ?

    Стоимость доставки по Избербашу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Избербашу осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Избербашу телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Избербаше при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Избербашу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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