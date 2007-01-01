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          Подушки в Ижевске оптом

          от 98 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ижевску и Удмуртии

          Настоящее фото товара Подушка с голубым квадратом, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подушка с голубым квадратом
          Настоящее фото товара Красная подушка, золотая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Красная подушка, золотая корона
          Настоящее фото товара Коричневая подушка, золотая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Коричневая подушка, золотая корона
          Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подушка лебяжий пух в тике 50x70
          Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подушка лебяжий пух в тике 68x68
          Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подушка бамбук в сатине 50x70
          Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 70x70 , произведённого компанией ChiedoCover
          780 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подушка бамбук в сатине 70x70
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Barine Maxi синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          1 370 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Декоративная подушка Barine Maxi синяя
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Констансе, произведённого компанией ChiedoCover
          310 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Декоративная подушка Констансе
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Традиция Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
          420 ₽
          Оптовая цена
          5
          Декоративная подушка Традиция Лофт
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Декоративная подушка Бархат
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Ментол, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Декоративная подушка Ментол
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Полосы, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Декоративная подушка Полосы
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Молния, произведённого компанией ChiedoCover
          1 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Декоративная подушка Молния
          Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 красная, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Декоративная подушка 45x45 красная
          Настоящее фото товара Декоративная подушка Мурено, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Декоративная подушка Мурено
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          Подушки для гостиниц: как правильно подобрать и не ошибиться в выборе?

          Предъявляемые требования к обслуживанию клиентов и постояльцев гостиниц и отлей в Ижевске представляют собой целый набор определенных характеристик. Комфортность, мягкость, приятные тактильные ощущения — вот не полный набор отзывов клиентов. Выбор подушек для гостиниц определяется ценовой категорией, выбором как качества материала, так и длительным сроком использования. Наверняка, оснащение гостиничных номеров является одной из первых задач в организации и открытие практически любой гостиницы, хостелов премиум класса или отелей. Требования предъявляемые административно — хозяйственной службой гостиницы сосредоточены на подушках, которые хорошо набиты и наполнены. Это необходимо для комфортного отдыха и сна постояльцев, для удовлетворения в том числе и эстетического восприятия и общей атмосферы от посещения гостиницы.

          В Удмуртии в гостиницах в большинстве своем подушки выполнены из материалов, которые являются гипоаллергенными. Материал изготовления отвечает современным требованиям безопасности. По материалу изготовления подушки для гостиниц бывают: с наполнителем в виде лебяжьего пуха, бамбука, с овечьей шерстью, холлофайбером. Исходя из повышенных требований, предъявляемых к текстилю, а также качеству материала исполнения для гостиничного комплекса, подушки превосходят по комфорту и удобству привычные нам домашние. Одними из лидеров продаж на сегодняшний день является подушки из синтепона. Дополнительный слой синтепона создает наполненность и надутость подушки, что благоприятно сказывается в использовании такого вида подушек. Более высокая плотность обеспечивает как длительный срок эксплуатации, так и первоначальный внешний, который обуславливает отношение и отзыв клиента.

          Где купить подушки для гостиниц в Ижевске?

          ChiedoCover – производитель мебели, текстиля и аксессуаров для рынка HoReCa. Великолепное оснащение материально — технической базы производства, многолетний опыт работы в сфере гостиничной индустрии гарантирует безупречное качество выпускаемой продукции. Мы в короткие сроки примем заказ, а также произведем расчет и доставим по всей России любой заказ. Индивидуальный подход реализует Ваши фантазии и идеи.

          Купить подушки для гостиниц Вы можете на нашем официальном сайте. Удобный и приятный интерфейс, поиск по сайту, широкий каталог продукции поможет определиться с заказом. В случае дополнительных вопросов Вы можете связаться с нашими профессиональными менеджерами из отдела продаж.

          Почему подушки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ижевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ижевску ?

            Доставка товара по Ижевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ижевску ?

            Стоимость доставки по Ижевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ижевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ижевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ижевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ижевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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