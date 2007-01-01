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Предъявляемые требования к обслуживанию клиентов и постояльцев гостиниц и отлей в Нижнем Новгороде представляют собой целый набор определенных характеристик. Комфортность, мягкость, приятные тактильные ощущения — вот не полный набор отзывов клиентов. Выбор подушек для гостиниц определяется ценовой категорией, выбором как качества материала, так и длительным сроком использования. Наверняка, оснащение гостиничных номеров является одной из первых задач в организации и открытие практически любой гостиницы, хостелов премиум класса или отелей. Требования предъявляемые административно — хозяйственной службой гостиницы сосредоточены на подушках, которые хорошо набиты и наполнены. Это необходимо для комфортного отдыха и сна постояльцев, для удовлетворения в том числе и эстетического восприятия и общей атмосферы от посещения гостиницы.
В Нижегородской области в гостиницах в большинстве своем подушки выполнены из материалов, которые являются гипоаллергенными. Материал изготовления отвечает современным требованиям безопасности. По материалу изготовления подушки для гостиниц бывают: с наполнителем в виде лебяжьего пуха, бамбука, с овечьей шерстью, холлофайбером. Исходя из повышенных требований, предъявляемых к текстилю, а также качеству материала исполнения для гостиничного комплекса, подушки превосходят по комфорту и удобству привычные нам домашние. Одними из лидеров продаж на сегодняшний день является подушки из синтепона. Дополнительный слой синтепона создает наполненность и надутость подушки, что благоприятно сказывается в использовании такого вида подушек. Более высокая плотность обеспечивает как длительный срок эксплуатации, так и первоначальный внешний, который обуславливает отношение и отзыв клиента.
ChiedoCover – производитель мебели, текстиля и аксессуаров для рынка HoReCa. Великолепное оснащение материально — технической базы производства, многолетний опыт работы в сфере гостиничной индустрии гарантирует безупречное качество выпускаемой продукции. Мы в короткие сроки примем заказ, а также произведем расчет и доставим по всей России любой заказ. Индивидуальный подход реализует Ваши фантазии и идеи.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Нижнему Новгороду осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нижнему Новгороду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нижнему Новгороду осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нижнему Новгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня