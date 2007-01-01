Подушки в Шахтёрске оптом

от 350 ₽

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Настоящее фото товара Красная подушка, золотая корона, произведённого компанией ChiedoCover
420 ₽
Оптовая цена
4.3
Красная подушка, золотая корона
Настоящее фото товара Коричневая подушка, золотая корона, произведённого компанией ChiedoCover
420 ₽
Оптовая цена
4.6
Коричневая подушка, золотая корона
Настоящее фото товара Подушка холлофайбер 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
350 ₽
Оптовая цена
4.4
Подушка холлофайбер 50x70
Настоящее фото товара Подушка холлофайбер 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
390 ₽
Оптовая цена
4.4
Подушка холлофайбер 68x68
Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
650 ₽
Оптовая цена
4.4
Подушка лебяжий пух в тике 50x70
Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух в тике 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
5
Подушка лебяжий пух в тике 68x68
Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
740 ₽
Оптовая цена
4.2
Подушка бамбук в сатине 50x70
Настоящее фото товара Подушка бамбук в сатине 70x70 , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
880 ₽
Оптовая цена
4.3
Подушка бамбук в сатине 70x70
Настоящее фото товара Подушка с овечьей шерстью в поплине 50x70, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
620 ₽
Оптовая цена
4.7
Подушка с овечьей шерстью в поплине 50x70
Настоящее фото товара Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
730 ₽
Оптовая цена
4.4
Подушка с овечьей шерстью в поплине 68x68
Настоящее фото товара Декоративная подушка Barine Maxi синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 370 ₽
Оптовая цена
4.7
Декоративная подушка Barine Maxi синяя
Настоящее фото товара Декоративная подушка Традиция Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
420 ₽
Оптовая цена
5
Декоративная подушка Традиция Лофт
Настоящее фото товара Декоративная подушка Бархат, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
5
Декоративная подушка Бархат
Настоящее фото товара Подушка синтепух, произведённого компанией ChiedoCover
371 ₽
Оптовая цена
4.1
Подушка синтепух
Настоящее фото товара Подушка Лебяжий пух Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
635 ₽
Оптовая цена
4.1
Подушка Лебяжий пух Люкс
Настоящее фото товара Подушка бамбук мф, произведённого компанией ChiedoCover
557 ₽
Оптовая цена
4.5
Подушка бамбук мф
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Подушки для гостиниц: как правильно подобрать и не ошибиться в выборе?

Предъявляемые требования к обслуживанию клиентов и постояльцев гостиниц и отлей в Шахтёрске представляют собой целый набор определенных характеристик. Комфортность, мягкость, приятные тактильные ощущения — вот не полный набор отзывов клиентов. Выбор подушек для гостиниц определяется ценовой категорией, выбором как качества материала, так и длительным сроком использования. Наверняка, оснащение гостиничных номеров является одной из первых задач в организации и открытие практически любой гостиницы, хостелов премиум класса или отелей. Требования предъявляемые административно — хозяйственной службой гостиницы сосредоточены на подушках, которые хорошо набиты и наполнены. Это необходимо для комфортного отдыха и сна постояльцев, для удовлетворения в том числе и эстетического восприятия и общей атмосферы от посещения гостиницы.

В Сахалинской области в гостиницах в большинстве своем подушки выполнены из материалов, которые являются гипоаллергенными. Материал изготовления отвечает современным требованиям безопасности. По материалу изготовления подушки для гостиниц бывают: с наполнителем в виде лебяжьего пуха, бамбука, с овечьей шерстью, холлофайбером. Исходя из повышенных требований, предъявляемых к текстилю, а также качеству материала исполнения для гостиничного комплекса, подушки превосходят по комфорту и удобству привычные нам домашние. Одними из лидеров продаж на сегодняшний день является подушки из синтепона. Дополнительный слой синтепона создает наполненность и надутость подушки, что благоприятно сказывается в использовании такого вида подушек. Более высокая плотность обеспечивает как длительный срок эксплуатации, так и первоначальный внешний, который обуславливает отношение и отзыв клиента.

Где купить подушки для гостиниц в Шахтёрске?

ChiedoCover – производитель мебели, текстиля и аксессуаров для рынка HoReCa. Великолепное оснащение материально — технической базы производства, многолетний опыт работы в сфере гостиничной индустрии гарантирует безупречное качество выпускаемой продукции. Мы в короткие сроки примем заказ, а также произведем расчет и доставим по всей России любой заказ. Индивидуальный подход реализует Ваши фантазии и идеи.

Купить подушки для гостиниц Вы можете на нашем официальном сайте. Удобный и приятный интерфейс, поиск по сайту, широкий каталог продукции поможет определиться с заказом. В случае дополнительных вопросов Вы можете связаться с нашими профессиональными менеджерами из отдела продаж.

Почему подушки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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