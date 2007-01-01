Сегодня не возможно себе представить современное кафе, а также ресторан или гостиницу без особенного интерьера и дизайна. Рестораторы и отельеры удивляют своих посетителей и постояльцев. По-другому, сложно рассчитывать на успешность своего бизнеса. Так что же придумать такого, на что любой гость обратит внимание и что станет уникальной и отличительной особенностью именно Вашего заведения. Уникальные подвесные кресла в Балтийске— именно то, что Вам нужно для привнесения в интерьер чего-то нового, что будет, несомненно, выделяться и обязательно запомниться посетителям.
В настоящее время такие изделия — это не только непосредственно сам предмет мебели, но также многофункциональная, обладающая эксклюзивным дизайном модель. Они могут монтироваться к потолку помещения или на стойку, главной их отличительной особенностью является форма кокона, однако на российском рынке представлены и другие дизайнерские варианты изготовления.
Одним из правилом по выбору таких моделей является материал изготовления. По мнению многих специалистов, хорошие подвесные кресла те, которые выполнены из прочного и мощного, а также покрытого порошковой краской каркаса, который произведен из высококачественного металла. При этом мягкие подушки пропитаны влагоотталкивающей пропиткой. Отметим, качество хорошей подушки определяется безопасным наполнителем холлофайбером, он имеет прекрасные качества: быстро высыхает, не накапливает грязь и не пропитывается запахом. В условиях мест общественного питания — замечательный вариант для использования.
Перечислим основные преимущества таких моделей:
Кроме того, стильные подвесные кресла отлично подойдут практически в любой интерьер гостиницы или отеля. Это достаточно компактная конструкция, которая легко и просто устанавливается в помещении, может выдерживать большой поток людей, при этом не гнется и не ломается. В тоже время, они создадут дополнительный комфорт и удобство для гостей, которые обязательно отметят их по достоинству.
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Доставка товара по Балтийску осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Балтийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Балтийску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Балтийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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