Подвесные кресла в Ухте оптом

от 8 790 ₽

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Настоящее фото товара Стоячее кресло "Круглое", произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стоячее кресло "Круглое"
Настоящее фото товара Подвесное кресло "Круглое" , произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Подвесное кресло "Круглое"
Настоящее фото товара Кресло подвесное "Улей", произведённого компанией ChiedoCover
27 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло подвесное "Улей"
Настоящее фото товара Подвесное кресло "Овал", каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Подвесное кресло "Овал", каркас
Настоящее фото товара Подвесное кресло "Капля", каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесное кресло "Капля", каркас
Настоящее фото товара Подвесное кресло "Для двоих", каркас, произведённого компанией ChiedoCover
13 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесное кресло "Для двоих", каркас
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Light-L, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
15 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесное кресло Bueno Light-L, среднее
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Light-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
17 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесное кресло Bueno Light-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Strong-L, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
15 890 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное кресло Bueno Strong-L, среднее
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Strong-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное кресло Bueno Strong-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Strong-XL K, большое, произведённого компанией ChiedoCover
19 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесное кресло Bueno Strong-XL K, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
25 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесное кресло Bueno Prime-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresko-L, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесное кресло Fresko-L, среднее
Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresko-XL, большое, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесное кресло Fresko-XL, большое
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bueno Grande 2XL, произведённого компанией ChiedoCover
29 890 ₽
Оптовая цена
5
Подвесное кресло Bueno Grande 2XL
Настоящее фото товара Подвесное кресло Fresco Grande 2XL, произведённого компанией ChiedoCover
35 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесное кресло Fresco Grande 2XL
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Многофункциональность и уникальность подвесных кресел в сегменте HoReCa

Сегодня не возможно себе представить современное кафе, а также ресторан или гостиницу без особенного интерьера и дизайна. Рестораторы и отельеры удивляют своих посетителей и постояльцев. По-другому, сложно рассчитывать на успешность своего бизнеса. Так что же придумать такого, на что любой гость обратит внимание и что станет уникальной и отличительной особенностью именно Вашего заведения. Уникальные подвесные кресла в Ухте— именно то, что Вам нужно для привнесения в интерьер чего-то нового, что будет, несомненно, выделяться и обязательно запомниться посетителям.

Что такое подвесные кресла?

В настоящее время такие изделия — это не только непосредственно сам предмет мебели, но также многофункциональная, обладающая эксклюзивным дизайном модель. Они могут монтироваться к потолку помещения или на стойку, главной их отличительной особенностью является форма кокона, однако на российском рынке представлены и другие дизайнерские варианты изготовления.

Руководство к выбору подвесных кресел

Одним из правилом по выбору таких моделей является материал изготовления. По мнению многих специалистов, хорошие подвесные кресла те, которые выполнены из прочного и мощного, а также покрытого порошковой краской каркаса, который произведен из высококачественного металла. При этом мягкие подушки пропитаны влагоотталкивающей пропиткой. Отметим, качество хорошей подушки определяется безопасным наполнителем холлофайбером, он имеет прекрасные качества: быстро высыхает, не накапливает грязь и не пропитывается запахом. В условиях мест общественного питания — замечательный вариант для использования.

Преимущества подвесных кресел

Перечислим основные преимущества таких моделей:

  • повышенная комфортабельность (главное предназначение такого кресла — максимальный релакс)
  • возможность использования в летних террасах (подвесные кресла активно применяются в кафе и ресторанах на открытом воздухе, где может меняться влажность и климатические условия. Одно из ключевых достоинств этих моделей — практичность)
  • приемлемая стоимость и широкий ассортимент (сегодня эти изделия стали доступны даже для небольших и уютных кафешек и ресторанчиков, это позволяет широко их использовать во многих стилевых направлениях.
  • исключительный и редкий дизайн (красивые подвесные кресла — это гарантия привлечения внимания потока людей, всегда привлекает что-то новое и необычное, это тот самый случай).

Подвесные кресла для гостиницы

Кроме того, стильные подвесные кресла отлично подойдут практически в любой интерьер гостиницы или отеля. Это достаточно компактная конструкция, которая легко и просто устанавливается в помещении, может выдерживать большой поток людей, при этом не гнется и не ломается. В тоже время, они создадут дополнительный комфорт и удобство для гостей, которые обязательно отметят их по достоинству.

Где купить подвесные кресла в Ухте в гостиницу или ресторан?

Наша продукция имеет много положительных качеств: мы практически свели к нулю количество брака, благодаря новому оборудованию и оптимизации производства. В нашей компании работают только профессиональные и опытные сотрудники, которые регулярно повышают свою квалификацию.

Купить подвесные кресла в Ухте несложно, нужно пройти на сайт нашей компании, простой и удобный поиск не отнимет много времени. Выбрать понравившеюся модель нашего производства, и в самое ближайшее время с Вами вяжется наш менеджер.

Почему подвесные кресла покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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