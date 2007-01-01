Подвесные кресла в Воронеже оптом

от 10 700 ₽

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Настоящее фото товара Кресло подвесное Chyske из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло подвесное Chyske из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Mezno , произведённого компанией ChiedoCover
26 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло подвесное Mezno
Настоящее фото товара Кресло подвесное Jankov белое , произведённого компанией ChiedoCover
28 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное Jankov белое
Настоящее фото товара Кресло подвесное Jankov коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
28 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло подвесное Jankov коричневое
Настоящее фото товара Кресло подвесное Jankov черное, произведённого компанией ChiedoCover
28 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло подвесное Jankov черное
Настоящее фото товара Кресло подвесное Lukavec, произведённого компанией ChiedoCover
28 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло подвесное Lukavec
Настоящее фото товара Кресло подвесное Zeliv из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
28 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло подвесное Zeliv из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Vokov из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
29 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло подвесное Vokov из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Puklice серый из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
30 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло подвесное Puklice серый из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Puklice бежевое из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
30 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное Puklice бежевое из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Rohy из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
33 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло подвесное Rohy из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Cand Grey из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
37 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло подвесное Cand Grey из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное VIr из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
41 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло подвесное VIr из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Venetion из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
41 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло подвесное Venetion из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Lora Loft из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
52 290 ₽
Оптовая цена
5
Кресло подвесное Lora Loft из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Подвесное кресло "Для двоих", каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 700 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесное кресло "Для двоих", каркас
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Многофункциональность и уникальность подвесных кресел в сегменте HoReCa

Сегодня не возможно себе представить современное кафе, а также ресторан или гостиницу без особенного интерьера и дизайна. Рестораторы и отельеры удивляют своих посетителей и постояльцев. По-другому, сложно рассчитывать на успешность своего бизнеса. Так что же придумать такого, на что любой гость обратит внимание и что станет уникальной и отличительной особенностью именно Вашего заведения. Уникальные подвесные кресла в Воронеже— именно то, что Вам нужно для привнесения в интерьер чего-то нового, что будет, несомненно, выделяться и обязательно запомниться посетителям.

Что такое подвесные кресла?

В настоящее время такие изделия — это не только непосредственно сам предмет мебели, но также многофункциональная, обладающая эксклюзивным дизайном модель. Они могут монтироваться к потолку помещения или на стойку, главной их отличительной особенностью является форма кокона, однако на российском рынке представлены и другие дизайнерские варианты изготовления.

Руководство к выбору подвесных кресел

Одним из правилом по выбору таких моделей является материал изготовления. По мнению многих специалистов, хорошие подвесные кресла те, которые выполнены из прочного и мощного, а также покрытого порошковой краской каркаса, который произведен из высококачественного металла. При этом мягкие подушки пропитаны влагоотталкивающей пропиткой. Отметим, качество хорошей подушки определяется безопасным наполнителем холлофайбером, он имеет прекрасные качества: быстро высыхает, не накапливает грязь и не пропитывается запахом. В условиях мест общественного питания — замечательный вариант для использования.

Преимущества подвесных кресел

Перечислим основные преимущества таких моделей:

  • повышенная комфортабельность (главное предназначение такого кресла — максимальный релакс)
  • возможность использования в летних террасах (подвесные кресла активно применяются в кафе и ресторанах на открытом воздухе, где может меняться влажность и климатические условия. Одно из ключевых достоинств этих моделей — практичность)
  • приемлемая стоимость и широкий ассортимент (сегодня эти изделия стали доступны даже для небольших и уютных кафешек и ресторанчиков, это позволяет широко их использовать во многих стилевых направлениях.
  • исключительный и редкий дизайн (красивые подвесные кресла — это гарантия привлечения внимания потока людей, всегда привлекает что-то новое и необычное, это тот самый случай).

Подвесные кресла для гостиницы

Кроме того, стильные подвесные кресла отлично подойдут практически в любой интерьер гостиницы или отеля. Это достаточно компактная конструкция, которая легко и просто устанавливается в помещении, может выдерживать большой поток людей, при этом не гнется и не ломается. В тоже время, они создадут дополнительный комфорт и удобство для гостей, которые обязательно отметят их по достоинству.

Где купить подвесные кресла в Воронеже в гостиницу или ресторан?

Наша продукция имеет много положительных качеств: мы практически свели к нулю количество брака, благодаря новому оборудованию и оптимизации производства. В нашей компании работают только профессиональные и опытные сотрудники, которые регулярно повышают свою квалификацию.

Купить подвесные кресла в Воронеже несложно, нужно пройти на сайт нашей компании, простой и удобный поиск не отнимет много времени. Выбрать понравившеюся модель нашего производства, и в самое ближайшее время с Вами вяжется наш менеджер.

Почему подвесные кресла покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Воронеж и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Воронежу ?

    Доставка товара по Воронежу осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Воронежу ?

    Стоимость доставки по Воронежу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Воронежу осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Воронежу телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Воронеже при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Воронежу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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