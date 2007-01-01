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          Товары по акции

          Подвесы лофт в Канске оптом

          от 1 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Канску и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник Ideal Lux Cantina
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD S53, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник Imex MD S53
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Imex MD
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Citilux Эдисон
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
          Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Трековый светильник Lightstar Volta черный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Lightstar Volta белый
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Preciso, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трековый светильник Arte Preciso
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Periscopio, произведённого компанией ChiedoCover
          3 500 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Arte Periscopio
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Cinto белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трековый светильник Arte Cinto белый
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Cinto черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Arte Cinto черный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Traccia черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 240 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Arte Traccia черный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Traccia белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 240 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Arte Traccia белый
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Arte Lente черный
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Трековый светильник Arte Lente белый
          Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente cube черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Трековый светильник Arte Lente cube черный
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          Подвесы в стиле Лофт — индустриальный стиль и индивидуальные дизайнерские решения

          Сегодня подходит к концу то время, когда большинство интерьерных решений было бюджетными и в отделке помещения присутствовали пластиковые панели. На смену этого направления приходят натуральные материалы, актуальными являются стили поп-арт, экологический и Лофт. В последнее время в Канске открываются именно такие рестораны и кафе, выполненные по всем канонам этого промышленного стиля.

          Подвесы в стиле Лофт должны содействовать в воссоздании именно той атмосферы индустриального кризиса, когда в интерьере помещения отдается преимущество деревянным полам, практически не используется отделка и минимум роскоши. Подвесы Лофт являются важным источником света, но помимо функциональности они украшают и дополняют этот стиль. Чаще всего в Лофте применяется не очень много ярких предметов, поэтому подвесы Лофт могут стать изюминкой Вашего заведения. Стиль Лофт символизирует творчество и уверенность в себе. На сегодняшний день именно молодое поколение выбирает для себя заведения для отдыха и праздника в таком стиле.

          Прекрасным решением станут трековые системы в Лофте, благодаря своим техническим характеристикам и особенностью конструкций, они способны точечно и в нужной зоне либо усиливать свет, либо оттенять. Они просто устанавливаются и являются хорошим и долговечным осветительным прибором, который можно использовать во многих целях в заведении. Зачастую оригинально выглядят в помещении подвесы неправильной формы. Они всегда являются центром внимания для посетителей, создают хорошее настроение и располагают на отличный релакс или дружескую встречу. Помимо того, светильники могут помещаться в плафоны, изготовленные из проволоки. Таким образом, создается впечатление защитной сетки, которые используются на заводе или в производственных помещениях.

          Где купить подвесы в Лофте в Канске и в Краснодарском крае?

          Предприятие-производитель столов, стульев и текстиля ChiedoCover оказывает услуги полного оснащения мебелью в сегменте HoReCa. Наша компания не просто продает мебель для ресторана или кафе, но и предлагает различные варианты дизайнерских решений. Мы работаем в соответствии с действующими европейскими стандартами, внимательно относимся ко всем предъявляемым требованиям клиентов. Нашими покупателями становятся кейтеринговые компании, государственные учреждения и предприятия общественного питания.

          Купить подвесы Лофт в ресторан в Канске Вы можете перейдя по ссылке на наш сайт. Если Вы сталкиваетесь с оснащением заведения в первый раз, то наши менеджеры с легкостью помогут Вам найти самое лучшее решение, с учетом всех Ваших пожеланий.

          Почему подвесы лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Канск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Канску ?

            Доставка товара по Канску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Канску ?

            Стоимость доставки по Канску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Канску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Канску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Канске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Канску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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