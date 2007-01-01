Сегодня подходит к концу то время, когда большинство интерьерных решений было бюджетными и в отделке помещения присутствовали пластиковые панели. На смену этого направления приходят натуральные материалы, актуальными являются стили поп-арт, экологический и Лофт. В последнее время в Тайшете открываются именно такие рестораны и кафе, выполненные по всем канонам этого промышленного стиля.
Подвесы в стиле Лофт должны содействовать в воссоздании именно той атмосферы индустриального кризиса, когда в интерьере помещения отдается преимущество деревянным полам, практически не используется отделка и минимум роскоши. Подвесы Лофт являются важным источником света, но помимо функциональности они украшают и дополняют этот стиль. Чаще всего в Лофте применяется не очень много ярких предметов, поэтому подвесы Лофт могут стать изюминкой Вашего заведения. Стиль Лофт символизирует творчество и уверенность в себе. На сегодняшний день именно молодое поколение выбирает для себя заведения для отдыха и праздника в таком стиле.
Прекрасным решением станут трековые системы в Лофте, благодаря своим техническим характеристикам и особенностью конструкций, они способны точечно и в нужной зоне либо усиливать свет, либо оттенять. Они просто устанавливаются и являются хорошим и долговечным осветительным прибором, который можно использовать во многих целях в заведении. Зачастую оригинально выглядят в помещении подвесы неправильной формы. Они всегда являются центром внимания для посетителей, создают хорошее настроение и располагают на отличный релакс или дружескую встречу. Помимо того, светильники могут помещаться в плафоны, изготовленные из проволоки. Таким образом, создается впечатление защитной сетки, которые используются на заводе или в производственных помещениях.
Предприятие-производитель столов, стульев и текстиля ChiedoCover оказывает услуги полного оснащения мебелью в сегменте HoReCa. Наша компания не просто продает мебель для ресторана или кафе, но и предлагает различные варианты дизайнерских решений. Мы работаем в соответствии с действующими европейскими стандартами, внимательно относимся ко всем предъявляемым требованиям клиентов. Нашими покупателями становятся кейтеринговые компании, государственные учреждения и предприятия общественного питания.
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Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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