Сегодня, особенно среди молодого поколения, находится немало поклонников стиля Лофт. Этот стиль характеризуется свободой выражения и стиранием всех границ и существующих рамок. Возможно, поэтому молодые люди в Копейске в поиске заведения для проведения досуга или дружеских встреч выбирают подобные заведения. Восхитительно дополняют атмосферу Лофта в кафе или ресторане подвесы.
Современные подвесы подходят для классических стилей, где они, выполняя свой функционал, также привносят свой элемент декора в интерьер заведения. Как правило, освещение имеет определяющее значение, при помощью его можно делать акценты на том или ином предмете в кафе или ресторане, либо подвесы, располагающие на входе в заведение могут стать объектом внимания, тем самым они способны привлечь посетителей и гостей заведения.
Подвесы в Лофт стиле должны придерживаться общей концепции заведения, они превосходно будут выглядеть в темное время суток и в помещении с кирпичными стенами, возможно, с камином, в заброшенных складских помещениях или на территории старых предприятий. В тоже время, еще одной отличительной чертой таких заведений будут мощные и внушительные балки потолочного перекрытия, которые намеренно не скрываются, для того чтобы использовать их как основание для монтажа осветительных приборов. Располагаясь там, они с одной стороны будут совмещать в себе отголоски истинного стиля Лофт конца 40-х годов в США и с другой стороны интересный дизайн и уникальный декор станет украшением кафе или ресторана, будет беспроигрышным вариантом для владельцев таких заведений.
Подвесы станут интересным решением освещения и декорирования индивидуального стиля помещения. Они на небольшом расстоянии друг от друга опускаются вниз на разную высоту. Это способствует созданию у посетителей дополнительной экспрессии, наполняя интерьер разными эмоциями и красками.
Компания ChiedoCover предлагает полное оснащение кафе или ресторана в Лофт стиле. Помимо освещения и дополнительного оборудования мы изготавливаем элитную мебель и текстиль. Материалы от ведущих поставщиков, автоматизированное производство и безопасность выпускаемой продукции позволяет нашей компании изготавливать качественные товары. Если Вы также желаете к новому сезону обновить интерьер своего заведения или сменить стиль, то наш каталог продукции сможет реализовать Ваши идеи.
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Доставка товара по Копейску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Копейску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Копейску осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Копейску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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